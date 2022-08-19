موسكو: تعليق شحنات الغاز الروسي لأوروبا 3 أيام

أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة الجمعة تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" لمدة ثلاثة أيام من 31 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر بهدف "الصيانة".

توقف 3 أيام

وقالت غازبروم في بيان "في 31 آب/أغسطس 2022 ستتوقف وحدة ضغط الغاز الوحيدة ترينت 60 عن العمل لمدة ثلاثة أيام بهدف الصيانة" التي سيشارك فيها تقنيون من شركة سيمنز.

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وأضافت أن "نقل الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم سيتوقف لمدة ثلاثة أيام"، مؤكدة أنه "من الضروري إجراء صيانة كل ألف ساعة" من التشغيل.

كما أضافت "بعد انتهاء هذه الأعمال وفي ظل عدم وجود أعطال فنية ستُستأنف عمليات التسليم بمقدار 33 مليون متر مكعب من الغاز يومياً".

مخاوف من نقص في الطاقة

وقد يزيد هذا القرار المخاوف من حدوث نقص في الطاقة في أوروبا حيث تُتهم موسكو بالابتزاز على هذا الصعيد.

فمنذ فرض الدول الغربية عقوبات على موسكو بعد دخولها أوكرانيا، خفضت روسيا عدة مرات من إمدادات الغاز إلى أوروبا، التي تعتمد عليها بشدة.

وكانت حوالي 40 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز تأتي من روسيا حتى العام الماضي.

تبرير روسيا

لكن في الأسابيع الأخيرة بررت روسيا خفض شحناتها من الغاز بعدم إعادة توربين سيمنز الذي تم إصلاحه في كندا. وتقول موسكو إن التوربين ضروري لضمان التشغيل السليم لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1.

وتتهم دول أوروبية موسكو بتأخير عودة التوربين لتتمكن من تبرير خفض شحناتها وبالتالي الضغط عليها.

وأثار توقف الشحنات خلال أعمال صيانة استمرت عشرة أيام في تموز/يوليو مخاوف الدول الأوروبية التي تسعى منذ شهور لتنويع مصادر إمداداتها.