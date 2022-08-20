تايوان: أنشطة الصين العسكرية مستمرة بالقرب منا

تواصل الصين تحركاتها العسكرية في مضيق تايوان موصلة رسائل واضحة إلى الجزيرة شبه المستقلة، على ما يبدو.

فقد أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 17 طائرة وخمس سفن صينية تعمل حول تايوان اليوم السبت.





كما أضافت أنها تشمل أربع طائرات عبرت خط الوسط في مضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين.

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تحذير أميركي

وكانت الولايات المتحدة حذرت مراراً خلال الأيام الماضية من التوتر بين الجانبين، معتبرة أن التصرفات الصينية تجاه الجزيرة شبه المستقلة خطيرة.

كما أكدت القوات الجوية الأميركية أن واشنطن تشعر بالقلق من برامج التسليح العسكري الصيني، ومن سلوك بكين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحسب ما نقلت "رويترز".

غضب صيني

أتت تلك التحذيرات بعد أن أجرت الصين مناورات حربية وتدريبات عسكرية حول الجزيرة هذا الشهر (أغسطس) للتعبير عن غضبها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايبيه. وكررتها لاحقا بشكل أقل ضخامة عند زيارات نواب أميركيين آخرين للجزيرة.

كما حذرت بكين واشنطن مراراً من اللعب على هذا الملف الحساس، الذي تعتبره البلاد خطاً أحمر يمس أمنها القومي.

فيما أكدت حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطياً مراراً أن جمهورية الصين الشعبية لم تحكم الجزيرة من قبل قط، وبالتالي فإنه ليس لها الحق في تقرير مستقبلها، الذي لا يمكن أن يقرره سوى السكان دون إكراه.

يشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية تربط واشنطن مع تايوان، إلا أن أميركا ملزمة بموجب القانون بتزويدها بوسائل الدفاع عن نفسها، بموجب اتفاقيات سابقة.