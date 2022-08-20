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حادث مروع في تركيا.. شاحنة تدهس حشداً وتقتل 16

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حادث مروع في تركيا.. شاحنة تدهس حشداً وتقتل 16

العربية.نت، وكالات

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قتل 16 شخصاً على الأقل وأصيب 29 آخرون بحادث دهس في مدينة جنوب شرقي تركيا، وفق ما أعلن وزير الصحة التركي السبت.

وقال الوزير فخر الدين قوجة على تويتر: "لقي 16 شخصاً حتفهم وأصيب 29 آخرون بينهم 8 بحالة حرجة في حادث وقع بعد تعطل مكابح شاحنة دهست حشداً في ديريك" بمحافظة ماردين، بحسب فرانس برس.

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