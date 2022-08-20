حادث مروع في تركيا.. شاحنة تدهس حشداً وتقتل 16

قتل 16 شخصاً على الأقل وأصيب 29 آخرون بحادث دهس في مدينة جنوب شرقي تركيا، وفق ما أعلن وزير الصحة التركي السبت.
وقال الوزير فخر الدين قوجة على تويتر: "لقي 16 شخصاً حتفهم وأصيب 29 آخرون بينهم 8 بحالة حرجة في حادث وقع بعد تعطل مكابح شاحنة دهست حشداً في ديريك" بمحافظة ماردين، بحسب فرانس برس.
بعد حادث مروري أوقع قتلى وجرحى صباح اليوم.. 16 قتيلا وعدد من الجرحى في حصيلة أولية إثر اصطدام شاحنة بتجمع للمدنيين في منطقة #ماردين جنوب شرق #تركيا، فيما قال وزير الصحة التركي إن الحادثة ناتجة عن تعطل مكابح الشاحنة— العربية (@AlArabiya) August 20, 2022
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