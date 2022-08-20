شاهد الدهس المرعب لشاحنة في تركيا قتلت 16 بعجلاتها وجرحت العشرات

فاجعة شهدتها السبت مدينة Derik بمحافظ ماردين المجاورة للحدود مع سوريا، بفقدان سائق شاحنة السيطرة عليها، فداهمت حشداً من الأتراك، نراهم في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، وهم يفرون في كل الاتجاهات، إلا أن اقتحامها للمكان تسبب بمقتل 16 شخصاً وجرح 29 آخرين، منهم 8 بحالة خطرة، وفقاً لما أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه في تغريدة "تويترية" كتبها.
وأسرعت سيارت الإسعاف والإنقاذ إلى حيث وقع الحادث في "سوق الحياة" المكتظ عادة بالمشترين في بديريك، وأدى تحقيق أولي إلى اكتشاف عطل في فرامل الشاحنة، سبب فقدان سائقها السيطرة عليها وهي تمر بجوار السوق، فانحرفت إلى حيث كان أكبر عدد من الزوار
وحدث حين كان المسؤولون المرتبطون بالحادث يواصلون عملهم، أن ظهرت شاحنة أخرى محملة بالأسمدة، ولم يتسن معرفة سائقها، فانحرفت أيضاً إلى وسط الحشد الهارب وتحطمت في مبنى سكني وتوقفت.
إلا أنها لم تسبب أي خسائر في الأرواح، بل في الماديات فقط.
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