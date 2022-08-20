حادث سير مروع في تركيا.. يحصد 15 قتيلاً

أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب السبت، مقتل 15 شخصاً وإصابة 22 بجروح في جنوب شرق تركيا بحادث سير كبير.
في التفاصيل، أوضح داود غول في تغريدة على تويتر، أن 15 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 22، في الحادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف على الطريق السريع بين غازي عنتاب ونيزيب.
عناصر الإطفاء ومسعفون وصحافيون
وقالت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين"، إن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق من الصحافيين كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.
وأضاف الحاكم أن 3 من عناصر الإطفاء ومسعفين وصحافيين من بين القتلى.
Felaket 😢😢#Gaziantep pic.twitter.com/fFibjtBidU— Queen Moana (@MeltemSekerzade) August 20, 2022
وأظهرت مشاهد بثتها الوكالة التركية القسم الخلفي لسيارة إسعاف مدمر جزئياً وحطام سيارات.
إلى ذلك، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتفاصيل الحادث، كما انتشرت صور مؤلمة أظهرت حجم الخسائر.
-
تمرين عقلك والحفاظ على ذكائك.. إليك هذه النصائح"الأنشطة البدنية والعقلية مع تقدم الأشخاص في العمر يمكن أن تحافظ على سرعة معالجة الدماغ، وكذلك تأخير أو محاربة الشيخوخة المعرفية"، هذه نتيجة جديدة ... صحة
-
موسكو تندد بالعقوبات الغربية.. "غير شرعية وسنلغيها"نددت روسيا مجددا بالعقوبات الغربية التي فرضت عليها خلال الأشهر الماضية، جراء العملية العسكرية التي شنتها على أوكرانيا أواخر فبراير الماضي، معتبرة أنها ... العرب والعالم
-
معروف بتعنيف أطفاله.. كشف صورة قاتل الطفلة السورية جوىبعد أسبوع على جريمة قتل الطفلة جوى إستانبولي، البالغة من العمر 4 سنوات، والتي عثر على جثتها مشوهة ومرمية في مكب نفايات في مدينة حمص وسط سوريا، ألقي ... سوريا