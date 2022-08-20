حادث سير مروع في تركيا.. يحصد 15 قتيلاً

أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب السبت، مقتل 15 شخصاً وإصابة 22 بجروح في جنوب شرق تركيا بحادث سير كبير.

في التفاصيل، أوضح داود غول في تغريدة على تويتر، أن 15 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 22، في الحادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف على الطريق السريع بين غازي عنتاب ونيزيب.

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عناصر الإطفاء ومسعفون وصحافيون

وقالت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين"، إن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق من الصحافيين كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.

وأضاف الحاكم أن 3 من عناصر الإطفاء ومسعفين وصحافيين من بين القتلى.

وأظهرت مشاهد بثتها الوكالة التركية القسم الخلفي لسيارة إسعاف مدمر جزئياً وحطام سيارات.

إلى ذلك، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتفاصيل الحادث، كما انتشرت صور مؤلمة أظهرت حجم الخسائر.