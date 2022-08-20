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بلا خسائر.. هجوم أوكراني على الأسطول الروسي في القرم

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من القرم (أرشيفية- فرانس برس)
من القرم (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

بلا خسائر.. هجوم أوكراني على الأسطول الروسي في القرم

دبي- العربية.نت

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أعادت القوات الأوكرانية الكرة ثانية اليوم السبت ضاربة مقراً للأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم.

وأعلن ميخائيل رازفوجايف ، حاكم سيفاستوبول في شبه الجزيرة التي سيطرت عليها روسيا عام 2014، اليوم السبت بأن مقر أسطول البحر الأسود الروسي تعرض لهجوم بطائرة مسيرة، دون وقوع خسائر.



كما أضاف أن الطائرة المسيرة هاجمت سطح المقر، لكن لسوء الحظ لم يتم إسقاطها إلا أنها لم توقع خسائر"، بحسب ما أفادت وكالة تاس الروسية.

بالتزامن أفاد مراسل العربية بأن الأمن الروسي في شبه الجزيرة ألقة القبض على عدد من الأشخاص، بتهمة العمل لصالح كييف.

يذكر أن الأسطول الروسي في القرم كانت تعرض مؤخراً لعدة هجمات ما أثار حفيظة موسكو التي أقالت قائده قبل أيام وعينت مسؤولاً جديداً.

فيما رجح مسؤول غربي أن تكون أكثر من نصف مقاتلات الأسطول أضحت خارج الخدمة، جراء الهجمات والانفجارات التي وقعت هذا الشهر في قاعدة ساكي الجوية.

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