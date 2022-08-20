موسكو: العقوبات لن تجعلنا نغير نهجنا السياسي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب جعلت بلاده تعمل على تعبئة إمكانياتها الداخلية، مشدداً على أن هذه العقوبات لن تجعل موسكو تغير نهجها السياسي.

وقال ريابكوف في تصريح صحافي الجمعة: "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل المركز على تعبئة إمكانياتنا الداخلية لتحقيق النمو، وحل المشكلات الموجودة في القطاع الصناعي، والتي ترتبط بصعوبات سداد المدفوعات، والتجارة الخارجية"، وفق وسائل إعلام محلية.

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كما أكد أن روسيا تعمل بلا كلل "ونحن بحاجة إلى دفع أجندتنا للأمام داخلياً".

تأشيرات للمواطنين الروس

إلى ذلك علق على مسألة امتناع دول الاتحاد الأوروبي عن إصدار تأشيرات للمواطنين الروس، قائلاً إن موسكو لا تريد إنزال "الستار الحديدي" لكن الغرب يريد ذلك، مضيفاً أن روسيا ستجد طرقاً لحل مثل هذه المشاكل.

يأتي ذلك بعد أن دعت عدد من الدول الغربية في الفترة الأخيرة لمنع مواطني روسيا من دخول دول شنغن.

آلاف العقوبات

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الفائت، اصطفت الدول الغربية إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد.

فيما فرضت آلاف العقوبات القاسية على موسكو، طالت العديد من القطاعات، فضلاً عن مئات السياسيين والنواب، والأثرياء الروس المقربين من الكرملين.