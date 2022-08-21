.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إسرائيل قلقة من "استفزاز آخر" لحزب الله قبل إقرار اتفاق بحري مع لبنان

  • الخط
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل (أ ب)
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل (أ ب)

إسرائيل قلقة من "استفزاز آخر" لحزب الله قبل إقرار اتفاق بحري مع لبنان

إسرائيل "ستتخلى عن جزء في عرض البحر كجزء من المحادثات، بينما سيتخلى لبنان عن منطقة قريبة من الساحل.

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

نقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الأحد عن القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية أن إسرائيل قلقة من قيام حزب الله بما وصفته بأنه "استفزاز آخر" قبل التوقيع المحتمل لاتفاقية الحدود البحرية مع لبنان.

ونسبت الصحيفة للقناة العبرية أن إسرائيل "ستتخلى عن جزء في عرض البحر كجزء من المحادثات، بينما سيتخلى لبنان عن منطقة قريبة من الساحل.

قتل متعمد أو إهمال.. ممرضة تتسبب بوفاة 5 رضّع الأخيرة قتل متعمد أو إهمال.. ممرضة تتسبب بوفاة 5 رضّع

وقالت الصحيفة إن القناة لم تذكر في تقريرها نوع "الاستفزاز" الذي يعتقد مسؤولون أمنيون أن حزب الله قد ينفذه، غير أن الصحيفة أشارت إلى أن إسرائيل اعترضت في يوليو الماضي 4 طائرات مسيرة تابعة لحزب الله كانت تتجه نحو حقل غاز كاريش البحري.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حذر يوم الجمعة الماضي من تصعيد جديد إذا ما لم يحصل لبنان على ما يطالب به بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
غرق 50 قرية سودانية ومقتل 80 شخصا بالسيول غرق 50 قرية سودانية ومقتل 80 شخصا بالسيول
اكتشف المزيد