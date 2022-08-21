إسرائيل قلقة من "استفزاز آخر" لحزب الله قبل إقرار اتفاق بحري مع لبنان

نقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الأحد عن القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية أن إسرائيل قلقة من قيام حزب الله بما وصفته بأنه "استفزاز آخر" قبل التوقيع المحتمل لاتفاقية الحدود البحرية مع لبنان.

ونسبت الصحيفة للقناة العبرية أن إسرائيل "ستتخلى عن جزء في عرض البحر كجزء من المحادثات، بينما سيتخلى لبنان عن منطقة قريبة من الساحل.

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وقالت الصحيفة إن القناة لم تذكر في تقريرها نوع "الاستفزاز" الذي يعتقد مسؤولون أمنيون أن حزب الله قد ينفذه، غير أن الصحيفة أشارت إلى أن إسرائيل اعترضت في يوليو الماضي 4 طائرات مسيرة تابعة لحزب الله كانت تتجه نحو حقل غاز كاريش البحري.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حذر يوم الجمعة الماضي من تصعيد جديد إذا ما لم يحصل لبنان على ما يطالب به بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.