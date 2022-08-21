البرهان يتفقد متضرري السيول: نعم الدولة قصرت على مدار 3 سنوات

أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة لولايتي النيل الأبيض والجزيرة لوضع حلول دائمة.

وقال البرهان خلال زيارته للمناطق المتضررة من السيول إن المصارف مغلقة والشوارع بلا جسور والبنية التحتية متضررة بشدة بسبب السيول معترفاً بتقصير من الدولة السودانية طيلة السنوات الماضية في كافة المجالات.

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وأضاف البرهان خلال تصريحاته على هامش الزيارة "نأسف لضياع 3 سنوات من عمر السودانيين دون تحقيق أي شيء طالبا من رجال الأعمال والدول الصديقة مساعدة السودان للتعامل مع أزمة السيول.

وكانت وكالة السودان للأنباء "سونا" قد قالت في وقت سابق اليوم بأن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سيجري اليوم الأحد زيارة تفقدية للمناطق المتأثرة بالأمطار والسيول بولايتي النيل الأبيض والجزيرة.

وكان البرهان قد تفقد المتأثرين بالسيول والأمطار بولاية نهر النيل الأسبوع الماضي.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية السوداني، أحمد آدم بخيت، أنه قد يتم إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية خلال الساعات المقبلة بسبب السيول.

وقال إن "حالة التأهب مستمرة، ونتوقع مزيداً من الأمطار".

في غضون ذلك، أعلنت السلطات السودانية ارتفاع ضحايا الأمطار والسيول لنحو 79 قتيلاً، فضلاً عن إصابة العشرات، فيما بدأ الجيش عملية إنقاذ جوي للمتأثرين في مدينة المناقل بولاية الجزيرة وسط السودان.

وتجتاح سيول وأمطار غزيرة عدداً من الولايات منذ مطلع الشهر الجاري، مخلفةً خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وقال المتحدث باسم مجلس الدفاع المدني العميد عبد الجليل عبد الرحيم: إن آخر إحصائية لضحايا السيول صدرت الجمعة، وأشارت لتسجيل 79 قتيلاً وعشرات المصابين، إضافة إلى انهيار أكثر من 15 ألف منزل بشكل كامل، وانهيار جزئي لنحو 22 ألف منزل في المناطق المتضررة.