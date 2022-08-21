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الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على حافلة قرب قرية سلواد بالضفة

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عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة (أرشيفية من رويترز)

الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على حافلة قرب قرية سلواد بالضفة

دبي - العربية.نت

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أعلن الجيش الإسرائيلي السبت عن ورود تقرير عن إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب قرية سلواد بالضفة الغربية.

وقال عبر حسابه في تويتر إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، لافتاً إلى أن القوات الإسرائيلية تفتش المنطقة بحثاً عن المشتبه بهم.

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هجوم وسط القدس

تأتي هذه التطورات بعد إصابة 8 أشخاص بجروح، بينهم 2 إصابتهما بالغة، جراء هجوم مسلح استهدف حافلة بوسط القدس فجر الأحد الفائت، وفق ما أفادت الشرطة الإسرائيلية ومسعفون.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف رجل يشتبه بأنه نفذ الهجوم.

كما قال المتحدث باسمها كان ايلي ليفي للإذاعة العامة، إن الرجل "بين أيدينا"، بعد ساعات من تنفيذ الهجوم.

فيما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "إنه مهاجم وحيد، من سكان المدينة ومن أصحاب السوابق".

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