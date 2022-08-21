مقتل ابنة "عقل بوتين" بانفجار غامض في ضواحي موسكو

انفجرت سيارة داريا دوغين، ابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوغين، بظروف غامضة قرب قرية بولشي فيازيوما في ضواحي العاصمة موسكو، ما أدى لمقتلها، وفق ما أفادت وكالة "تاس" السبت.

وقالت السلطات إن "سيارة انفجرت بالقرب من قرية بولشي فيازيوما".

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اشتعلت النيران في السيارة

فيما أشار رئيس الحركة الشعبية "الأفق الروسي" أندريه كراسنوف الذي كان يعرف داريا إلى أنه كان حاضراً معها في مهرجان "التقاليد" قبل ساعات قليلة من المأساة.

وقال لـ"تاس": "نعم إنه حدث صعب للغاية، كنت أعرف داريا شخصياً"، موضحاً أن الانفجار وقع عندما "استدارت داريا على طريق موزايسك السريع".

كما لفت إلى أن "النيران اشتعلت في السيارة على الفور، وفقدت السيطرة لأنها كانت تقود بسرعة وتوجهت إلى الجانب الآخر من الطريق".

"عقل بوتين"

يشار إلى أن ألكسندر دوغين يوصف بأنه "عقل فلاديمير بوتين" لتأثيره المزعوم على آراء الرئيس الروسي.

وكانت ابنته داريا صريحة في دعمها للعملية الروسية في أوكرانيا، وقد عاقبتها الحكومة الأميركية في مارس.