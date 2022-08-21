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التحقيقات تكشف مفاجآت بقضية مقتل ابنة المفكر الروسي صديق بوتين

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التحقيقات تكشف مفاجآت بقضية مقتل ابنة المفكر الروسي صديق بوتين

ذكرت مصادر خاصة لوكالة سبوتنيك الروسية أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة

العربية.نت، وكالات

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أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن المحققين المكلفين بالتحري حول ملابسات مقتل داريا دوغين، ابنة المفكر الروسي الشهير، ألكسندر دوغين، يعتقدون أن انفجار سيارتها الذي قتلت على إثره مساء أمس السبت عمل مدبر ومخطط له مسبقًا.

وقالت لجنة التحقيق، عبر موقعها الإلكتروني: "ندرس البيانات التي حصلنا عليها للتو. يعتقد المحققون أن الجريمة مخطط لها مسبقًا ومقصودة".

وأوضحت اللجنة أنه "في الوقت الحالي تأكد أنه كانت هناك عبوة ناسفة مزروعة في الجزء السفلي من السيارة تحت مقعد السائق، وقد قُتلت داريا دوغين، التي كانت تقود سيارتها فور وقوع الانفجار".

وأفادت وسائل إعلام روسية بمقتل ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في تفجير إرهابي استهدف سيارتها في ضواحي موسكو.

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عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا

وذكرت مصادر خاصة لوكالة سبوتنيك الروسية أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث، لمعرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الجريمة الإرهابية.

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