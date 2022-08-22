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زيلينسكي: سنغلق باب التفاوض بحال محاكمة أسرانا "استعراضياً"

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FILE - Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy speaks at a news conference in Kyiv, Ukraine, on July 28, 2022. Ukrainian officials countered by accusing Russian forces of planting explosives at the Zaporizhzhia nuclear plant in preparation for an expected Ukrainian counteroffensive in the region. They also have accused Russia of launching attacks from the plant using Ukrainian workers there as human shields and shelling the place themselves. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said that the Russian shelling and mining of the plant amount to nuclear blackmail. (AP Photo/Efrem Lukatsky, File)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: سنغلق باب التفاوض بحال محاكمة أسرانا "استعراضياً"

الرئيس الأوكراني: حتى في أوقات الحرب، يجب أن تكون هناك قواعد.. وقوة العالم كافية بالتأكيد لوضع أي دولة تحت سلطة هذه القواعد

العربية.نت

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حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن روسيا ستغلق أي نافذة للمفاوضات، إذا نفذت ما وصفه بـ"محاكمة صورية استعراضية" للجنود الأوكرانيين الأسرى في ماريوبول.

قال زيلينسكي: "الآن هناك تقارير كافية في وسائل الإعلام تفيد بأن المشهد في ماريوبول يتم إعداده لمحاكمة استعراضية مثيرة للاشمئزاز وبغيضة للمدافعين عن أوكرانيا ومحاربينا الذين هم أسرى المحتلين".

مقاتلو كتيبة آزوف حين وصلوا بباصات إلى سجن أولينيفكا في مايو الماضي بعد استسلامهم للروس
مقاتلو كتيبة آزوف حين وصلوا بباصات إلى سجن أولينيفكا في مايو الماضي بعد استسلامهم للروس

وتابع: "وبغض النظر عما يفكر فيه المحتلون وفيما يخططون، سيكون رد فعل دولتنا واضحاً تماماً. إذا حدثت هذه المحاكمة الاستعراضية الحقيرة، وإذا تم إحضار شعبنا إلى هذا المشهد، في انتهاك لجميع الاتفاقيات وجميع القواعد الدولية، فإن ذلك سيكون الخط الذي يستحيل معه إجراء أي مفاوضات".

وحذّر زيلينسكي من أن هذه الخطوة تعني أن "روسيا ستقطع عن نفسها مجال المفاوضات. لن يكون هناك المزيد من المحادثات.. دولتنا قالت كل شيء".

وأكد أنه "تم إبلاغ جميع شركاء أوكرانيا بما يمكن أن تعده" روسيا "لهذا الأسبوع". وأضاف أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "حول جميع التهديدات"، مضيفاً أنه "تم إبلاغ" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بكل هذا".

وعّبر عن تأكّده من أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "سيرد أيضاً" في حال إقامة محاكمات استعراضية للأسرى الأوكرانيين.

وتابع: "لقد تلقوا هم وغيرهم من قادة العالم الإشارات المناسبة منا. الجميع يفهم كل شيء. إنهم يفهمون ما يفعله المحتلون وما يهددون به. هم يفهمون أن أوكرانيا لن تتسامح مع هذا، ولن تتسامح مع عذاب الناس الذين لا يقال عنهم سوى شيء واحد: إنهم أبطال وطنهم الذين دافعوا عن حرية شعبهم من الغزاة الموجودين على أرضهم".

زيلينسكي يستقبل غوتيريش وأردوغان في أوكرانيا في 18 أغسطس الحالي
زيلينسكي يستقبل غوتيريش وأردوغان في أوكرانيا في 18 أغسطس الحالي
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وشدد على أنه "حتى في أوقات الحرب، يجب أن تكون هناك قواعد"، معتبراً أن "قوة العالم كافية بالتأكيد لوضع أي دولة وأي إرهابي تحت سلطة هذه القواعد".

وختم زيلينسكي خطابه قائلاً: "حسناً، يجب علينا جميعاً، جميع الأوكرانيين، أن نتذكر شيئاً واحداً: بغض النظر عن أي شيء، هدفنا هو النصر".

يذكر أن القوات الموالية لروسيا كانت قد أسرت العشرات من المقاتلين الأوكرانيين بعد استسلامهم في مايو الماضي إثر تحصنهم لأسابيع في مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الجنوبية.

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