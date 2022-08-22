مصدر داخل محطة زابوريجيا: نقترب من كارثة نووية حقيقية

في الوقت الذي تتبادل فيه روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن الهجمات على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، قال مصدر يعمل هناك لشبكة ABC News إنه يخشى ليس فقط على سلامة أسرته ولكن أيضًا على العالم.



وحذر المصدر، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، خلال مقابلة في مدينة زابوريجيا بجنوب شرقي أوكرانيا "إذا حدث شيء لتخزين الوقود المستهلك، فقد تكون العواقب مماثلة لتشرنوبل".



وقال الرجل الأوكراني، وهو مهندس في محطة الطاقة النووية إنه يعتزم العودة إلى العمل قريبًا من منطلق إحساسه بالواجب تجاه بلاده، على الرغم من حث زوجته له على الاستقالة. ووصف كيف أن الجنود الروس في المصنع "مسلحون دائمًا ويرتدون أقنعة".

وتابع "إذا لم يعجبهم مظهرك، فيمكنهم الصراخ عليك وسمعت أن بعض الناس تعرضوا للضرب".





وبعد وقت قصير من غزو أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير، اقتحمت القوات الروسية مصنع زابوريجيا، على ضفاف نهر دنيبرو في جنوب شرقي البلاد.

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وتُرك العمال الأوكرانيون في أماكنهم للحفاظ على تشغيل المحطة النووية، حيث إنها توفر الكهرباء في جميع أنحاء الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال المهندس: "إذا غادر الجميع المحطة، فمن سيعمل هناك؟ نحن بحاجة لمساعدة أوكرانيا".



ومع ذلك، أدى القتال العنيف حول الموقع إلى إثارة مخاوف من وقوع كارثة، مثل ما حدث في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في شمال أوكرانيا منذ أكثر من 36 عامًا.



وفي 26 أبريل 1986، انفجر مفاعل في محطة تشيرنوبل ، على بعد حوالي 65 ميلًا شمال كييف، وأطلق كميات هائلة من المواد المشعة في الغلاف الجوي، مما أجبر أكثر من 100000 شخص داخل دائرة نصف قطرها 1000 ميل مربع على الإخلاء.

ولا يزال أسوأ حادث نووي في العالم.



واستولت القوات الروسية على محطة تشرنوبل المغلقة الآن والمنطقة المشعة الشاسعة المحيطة بها بعد وقت قصير من شن الغزو لكنها تنازلت عن السيطرة على المنشأة للقوات الأوكرانية، عندما انسحبت من المنطقة في نهاية مارس.



وتسببت المناوشات بين القوات الروسية والأوكرانية بالقرب من مصنع زابوريجيا في اندلاع حريق في مجمع تدريب هناك في أوائل مارس.

وفي الخامس من أغسطس، أدى القصف على الموقع إلى عدة انفجارات بالقرب من لوحة مفاتيح الكهرباء، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.



وفي الأسبوع الماضي، حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي من أن الوضع في مصنع زابوريجيا قد تدهور بسرعة إلى درجة أنه أصبح "مقلقًا للغاية" ويجب السماح للخبراء الفنيين بالوكالة بزيارة المنطقة لمعالجة مخاوف السلامة المتزايدة.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية يجب أن تنسحب "على الفور" من مصنع زابوريجيا والمناطق المجاورة "دون أي شروط".



وحذر زيلينسكي من أن "أي حادث إشعاعي في يمكن أن يؤثر على دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وجورجيا ودول من مناطق أبعد. وتابع كل شيء يعتمد فقط على اتجاه الرياح وسرعتها وإذا تسببت تصرفات روسيا في كارثة، فقد تلحق العواقب أيضًا أولئك الذين يلتزمون الصمت حتى الآن".



كما اتهم الرئيس الأوكراني روسيا باستخدام "المحطة غطاء" لشن ضربات على المناطق القريبة التي تسيطر عليها أوكرانيا وتقوم بتخزين القوات والأسلحة والمعدات في منشآتها.



ونفت روسيا هذه المزاعم واتهمت القوات الأوكرانية بإطلاق النار بشكل متكرر على الموقع.



وحذر التقرير من أنه إذا أصاب القصف مخزن الوقود المستهلك في محطة زابوريجيا فقد يكون مثل تشيرنوبل أخرى حيث إن المواد المشعة سوف تتسرب وتلوث البيئة.