بسبب زيادة الهجرة.. اليونان تعزز إجراءات المراقبة مع تركيا

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستمد بالتدريج سياجا بطول حدودها البرية مع تركيا وستزيد إجراءات المراقبة بعد زيادة في الهجرة غير الشرعية من جارتها الشرقية.

وقال بيان رسمي "تقرر مد السياج تدريجيا بطول كامل ايفروس"، مع تركيز مبدئي على نقاط الاضطراب المحتملة، مضيفاً "تقرر أيضا تحديث وتعزيز أنظمة المراقبة".

مادة اعلانية

وجاء هذا القرار خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس وضم أبرز مسؤولي الهجرة والأمن والجيش.

كما ذكر بيان من الحكومة إن الاجتماع تناول "مشكلة الضغط المتزايد للدخول غير الشرعي سواء على الحدود البرية أو الحدود البحرية" في بحر ايجه شرقا.

وبنت اليونان بالفعل سياجا بطول 40 كيلومترا في منطقة نهر ايفروس، بطول حدودها البرية شمال شرق البلاد. ولطالما اتهمت أثينا جارتها أنقرة بإرسال آلاف المهاجرين الذين يعيشون في تركيا إلى اليونان متعمدة لزعزعة استقرار جارتها. وتأزمت العلاقات بين الجارتين المتناحرتين بسبب الهجرة وحقوق استكشاف الطاقة تحت البحر.

وفي 2020، قالت تركيا إنها ستفتح حدودها الغربية أمام المهاجرين الراغبين في السفر إلى أوروبا. وشددت اليونان أمن حدودها لمنع آلاف الناس من الاقتحام عبر منطقة ايفروس، ومدت في النهاية السياج الموجود.

هذا واتهمت اليونان تركيا أيضا بتشجيع أو تسجيل الهجرة غير الشرعية عبر البحر من الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا. وبدورها، اتهمت السلطات التركية وجماعات حقوق الإنسان اليونان بالإعادة غير القانونية لطالبي للجوء الذين يصلون إلى أراضي اليونان دون أن تسمح لهم بتقديم طلبات لجوء.