بوريل: بوتين يراهن على تردد الأوروبيين بتحمل عواقب الحرب

أعلن مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن فلاديمير بوتين يراهن على "تردد" الأوروبيين في تحمل عواقب حرب موسكو في أوكرانيا ووحدة الدول الأعضاء "يجب الحفاظ عليها يوما بعد يوم". وفق ما نقلت فرانس برس.

وقال الدبلوماسي الإسباني "علينا ألا ننسى أن الاتحاد الأوروبي مجموعة دول لها مقاربات مختلفة حيال روسيا". وهو يتوقع مباحثات صعبة خلال اجتماع وزراء الدفاع والخارجية الأوروبيين في براغ في 30 و31 آب/أغسطس.

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وأضاف "الدول الأعضاء صاحبة القرار في سياساتها الخارجية. علينا التحقق من وصول مصالحها إلى نقطة مشتركة. نحن دائما نعمل على إيجاد تسوية. يستحيل في بعض الأحيان التوصل إلى إجماع بوجود 27 دولة"، مشيرا إلى عدم توفر توافق للتخلي عن هذه القاعدة.

كما أضاف أن اعتماد الحزمة السادسة من العقوبات التي تفرض حظراً تدريجياً على القسم الأكبر من النفط الروسي باستثناء ما ينقل عبر خطوط الأنابيب، تطلب مفاوضات شائكة مع المجر ورئيس وزرائها فيكتور أوربان الذي يقول "علناً إنه يريد إنهاء العقوبات المفروضة على موسكو".

وأضاف خلال اللقاء الذي جرى عبر الهاتف مع فرانس برس "علينا أن ندعم أوكرانيا بطريقة أكبر من مجرد تزويدها بالأسلحة. في مواجهة شخص يرفض وقف الحرب يجب أن تكون قادرًا على المقاومة".

وقال بوريل "فلاديمير بوتين على موقفه. علينا أن نواصل ممارسة الضغوط عبر فرض عقوبات وإعادة تشكيل القوات الأوكرانية".

ومنذ بدء حرب أوكرانيا قبل ستة أشهر خصص الاتحاد الأوروبي 2,5 مليار يورو لمد أوكرانيا بالأسلحة والعتاد.