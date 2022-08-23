روسيا: تعامل الغرب مع قصف أوكرانيا لمحطة زابوريجيا عبثي

أكد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن تعامل الغرب مع قصف أوكرانيا لمحطة زابوريجيا النووية عبثي.

وقال في كلمته خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن حول محطة زابوريجيا "الغرب يعيش في واقع آخر فيما يتعلق بمفاعل زابوريجيا النووي"، مشيرا إلى أن أوكرانيا استخدمت أسلحة أميركية ثقيلة في قصف المحطة النووية الأكبر في أوروبا التي تسيطر عليها القوات الروسية، وتقع جنوب شرقي أوكرانيا.

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كما تابع "كييف تستخدم الأسلحة الغربية في قصف محطة زابوريجيا".

كذلك قال إن قصف أوكرانيا على زابوريجيا يهدد أوروبا كلها، مبيناً أن كييف تقصف المحطة بشكل يومي.

يذكر أن المحطة التي تسيطر عليها روسيا منذ بداية مارس كانت هدفاً منذ نهاية يوليو لقصف تتبادل موسكو وكييف الاتهام بتنفيذه.

هذا ولا يزال فنيون أوكرانيون يعملون في المحطة النووية على الرغم من أن اثنين فقط من مفاعلاتها الستة هي التي تعمل بكامل طاقتها.

فيما رفضت روسيا مقترحاً أممياً وأوكرانياً على السواء بسحب السلاح من محيط الموقع الحساس، مؤكدة أنها لا تنشر أسلحة ثقيلة فيه، بل خفيفة وللحراسة فقط.