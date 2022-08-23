وزير خارجية إيران في مالي.. هل تستغل طهران عزلة "الانقلابيين؟

عبر وزير خارجية مالي عبدولاي ديوب عن ارتياح حكومة بلاده لزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عيد اللهيان فيما يسود توجس في المنطقة من أن إيران تحاول استغلال عزلة "الانقلابيين" والاهتمام الدولي بمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي لتكرار محاولات سابقة للتموضع في غرب إفريقيا.

واجرى الوزير الإيراني مباحثات مع ديوب في باماكو التي تعاني من عزلة إقليمية و دولية منذ سنتين على خلفية استمرار استيلاء العسكر على السلطة و رفضهم تنظيم انتخابات و انتقال ديمقراطي للحكم في الآجال التي حددها الاتحاد الافريقي و المجتمع الدولي.

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تعاون وثيق

وقال وزير خارجية مالي إنه يتطلع لتعاون وثيق و شراكة استراتيجية مع إيران خلال اجتماعات عقدها وفدا البلدين صباح اليوم في باماكو.

كما ذكر مصدر في العاصمة المالية أن اتفاقيات في مجالات اقتصادية وتجارية وتكنولوجية تمت صياغتها في اجتماعات تحضيرية لخبراء من اللجنة المشتركة الإيرانية المالية سيتم التوقيع عليها في وقت لاحق الثلاثاء.

وقال مصدر في باماكو طلب عدم الكشف عن اسمه إن اتفاقيات التعاون الثنائي الاقتصادية و الثقافية التقليدية هي المعلن من هذه الزيارة الأولى من نوعها للوزير اللهيان إلى إفريقيا منذ توليه رئاسة الدبلوماسية الإيرانية.

كذلك أضاف "ما يهم المجلس العسكري الحاكم هو الحصول على أسلحة وذخيرة وأموال من طهران" على حد قوله.





عنف متنامي

هذا وتواجه مالي تنامي العنف العرقي و اتساع رقعة نشاط تنظيمات إرهابية في مقدمها داعش و القاعدة و كتيبة "ماسينا" فضلا عن تمرد واسع لمجموعات مسلحة انفصالية من الطوارق و العرب تطالب باستقلال إقليم "أزواد" المتاخم للحدود مع الجزائر و موريتانيا.

ومن غير المستبعد في رأي مراقبين أن تقدم إيران مساعدات أمنية و عسكرية لمالي و أن تعرض إرسال "خبراء عسكريين" من فرق المهام الخارحية للحرس الثوري للتوغل في المنطقة.

إلى ذلك، علمت "العربية" أن المسؤولين الإيرانيين ابدوا اهتماما بالخطاب الرسمي "الثوري" وبالمشاعر المعادية لفرنسا و الغرب و شجعوا على المضي قدما في القطيعة مع فرنسا و التحالف مع روسيا.

وكانت فرنسا قد بدأت في سحب قواتها من مالي في شكل تدريجي غداة إنقلاب أغسطس آب ٢٠٢٠ و تفاقم التوتر بين باريس و مستعمرتها السابقة وعبر آخر جنود قوة "برخان" الحدود إلى النيجر خلال الشهر الجاري.