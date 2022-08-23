قاذفتان روسيتان تدخلان أجواء كوريا الجنوبية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين قامتا بدورية فوق المياه الدولية ببحر اليابان، بينما قالت كوريا الجنوبية إنهما دخلتا منطقة دفاعها الجوي اليوم الثلاثاء.

رافقت الدورية

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الوزارة قولها إن الدورية استغرقت قرابة سبع ساعات وإن طائرات إف-16 كورية جنوبية رافقت الطائرتين الروسيتين في بعض مراحل الجولة.

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في المقابل، قال جيش كوريا الجنوبية إن الطائرتين الحربيتين الروسيتين دخلتا المنطقة المحددة للدفاع الجوي للبلاد وإنه اتخذ الإجراءات التكتيكية المعتادة للرد على ذلك.

مزاعم متضاربة

ولطالما دخلت طائرات حربية روسية وصينية المنطقة في السنوات الأخيرة وسط مزاعم متضاربة بخصوص مناطق مختلفة.

فعلى خلاف المجال الجوي، عادة ما تحدد الدول مناطق الدفاع الجوي من جانب واحد وتطالب بأن تتخذ الطائرات الأجنبية خطوات خاصة لتعريف نفسها، وليس هناك قوانين دولية تحكم ذلك.

ولا تعترف روسيا بمنطقة الدفاع الجوي المحددة لكوريا الجنوبية. وتقول الصين إن المنطقة ليست مجالا جويا إقليميا ويتعين أن تتمتع جميع الدول بحرية الحركة فيها.