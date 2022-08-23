لربط خيرسون بالشرق.. موسكو تبني جسراً فوق نهر دنبيرو

بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بعدد من الجسور التي تربط مدينة خيرسون بالشرق الأوكراني، بدأت القوات الروسية ببناء جسر عائم فوق نهر دنيبرو لربط المنطقة بشرق البلاد.

فقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا بدأت مطلع هذا الأسبوع الاستعداد لإقامة جسر عائم فوق نهر دنيبرو في خيرسون الأوكرانية إلى جوار جسر أنتونيفسكي الذي لحقت به أضرار بالغة، وهو الرابطة الرئيسية بين المنطقة التي تسيطر عليها موسكو وشرق البلاد.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 August 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Xey2dXYcfp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 23, 2022

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عبارة لاجتياز النهر

كما أضافت في سلسلة تغريدات على تويتر أن "القوات الروسية والسكان المدنيين يعتمدون منذ عدة أسابيع على عبارة لاجتياز النهر".

وأوضحت أنه إذا استكمل بناء هذا الجسر فإن من شبه المؤكد أن معدلات العبور ستزيد بين الجانبين.

وكانت المخابرات العسكرية البريطانية أعلنت مطلع هذا الشهر (أغسطس 2022) أن "الحرب بين القوات الروسية والأوكرانية دخلت مرحلة جديدة، حيث تركزت معظم المعارك على جبهة يصل طولها لما يقرب من 350 كيلومتراً تمتد في جنوب غربي البلاد بالقرب من محطة زابوريجيا إلى خيرسون بمحاذاة نهر دنيبر."

وكانت القوات الروسية حشدت قواتها بقوة مؤخراً في الجنوب الأوكراني بعد تعثر في صد عدد من الهجمات المضادة.

فيما كثفت القوات الأوكرانية استهداف الجسور ومستودعات الذخيرة وخطوط السكك الحديدية بوتيرة متزايدة في المناطق الجنوبية، بما في ذلك خط السكك الحديدية المهم استراتيجياً الذي يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ العام 2014.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، تسعى موسكو التي سيطرت على مناطق مهمة في الشرق الأوكراني إلى ربط تلك المناطق بالجنوب، ومد جسر بري يربط الشرق بشبه جزيرة القرم.