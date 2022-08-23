واشنطن: موسكو قد تقصف مباني حكومية في كييف

مع توقع حلول يوم الاستقلال في أوكرانيا، حذّرت السفارة الأميركية في كييف من أن "روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومباني حكومية خلال الأيام المقبلة"، داعية مواطنيها الأميركيين إلى "مغادرة البلاد اعتبارًا من الآن".

وكشفت في رسالة نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء "أن وزارة الخارجية تملك معلومات مفادها أن روسيا تكثّف جهودها لشنّ ضربات على منشآت مدنية وحكومية أوكرانية خلال الأيام المقبلة".

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إلى ذلك، دعت مواطنيها إلى "مغادرة البلاد اعتبارًا من الآن عبر وسائل النقل البرية الخاصة المتوفرة".

زيلينسكي يلوح برد قوي

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد في وقت سابق اليوم أن خطر " شنّ ضربات روسية جديدة على كييف موجود يومياً.

كما أشار إلى أن القوات الروسية مستمرة في استهداف منشآت ومبان حكومية، مؤكداً أن شيئاً لم يتغير منذ 24 شباط/فبراير".

إلا أنه وعد برد قوي " لكييف في حال شنّ أي ضربات لاسيما خلال يوم الاستقلال، الذي يصادف غدا 24 أغسطس

شهر سابع من القتال

يذكر أن النزاع الروسي الأوكراني يطوي غداً الأربعاء شهره السادس، ليبدأ في السابع، وسط تكهنات بأنه سيطول أشهراً بعد.

ومنذ تراجع القوات الروسية من محيط كييف في نهاية/مارس، تتركّز معظم المعارك في الشرق الأوكراني، حيث تباطأ تقدم الروس قبل أن يتعثر مؤخراً.

كما أن تقدّمها في الجنوب، حيث تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا، بدأ أيضا يتباطأ.

مع ذلك، يتواصل القصف الروسي بصواريخ بعيدة المدى، ونادرًا ما تستهدف هذه الضربات العاصمة أو المناطق المحيطة بها.