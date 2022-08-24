أديس أبابا: متمردو تيغراي استأنفوا القتال

أكدت الحكومة الإثيوبية استئناف المعارك في شمال إثيوبيا بين الجيش والمتمردين في منطقة تيغراي الأربعاء، متهمة المتمردين "بانتهاك" الهدنة التي تم التوصل إليها منذ خمسة أشهر.

"انتهكوا الهدنة"

وقالت الحكومة في بيان إن متمردي تيغراي "تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية" وشنوا "هجوما اليوم في الساعة 05,00" (02,00 ت غ) في منطقة تقع جنوب تيغراي و"انتهكوا الهدنة".

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وأضافت "تصدت قوات دفاعنا الباسلة وجميع قواتنا الأمنية بانتصار وبطريقة منسقة على هذا الهجوم" داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة "ضغوط شديدة" على سلطات المتمردين في تيغراي.

"هجوم واسع"

كما اتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي في وقت سابق من اليوم الجيش الإثيوبي بشن "هجوم واسع" على جنوب تيغراي الأربعاء.

وإقليم تيغراي والمناطق الحدودية مع المناطق المجاورة لأمهرة وعفر التي يحتل بعضها متمردو تيغراي، معزولة عن بقية البلاد، ويتعذر التحقق بشكل مستقل من اتهامات كل منهما أو من الوضع على الأرض.

لا مباحثات ملموسة

هذه المعارك هي الأولى منذ إعلان هدنة إنسانية نهاية آذار/مارس، وقالت كل من الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي إنهما مستعدتان لإجراء مفاوضات لإنهاء النزاع. لكن لم تجر أي مباحثات ملموسة حتى الآن بسبب الخلافات حول عدة نقاط.

بدأ النزاع في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش الفدرالي إلى المنطقة لإطاحة السلطات المحلية التي تحدت سلطته لأشهر واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم.