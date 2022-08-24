.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إسرائيل: الاتفاق النووي سيء ولا يمكن القبول بنصه الحالي

  • الخط
يائير لابيد (أرشيفية من فرانس برس)
يائير لابيد (أرشيفية- فرانس برس)

إسرائيل: الاتفاق النووي سيء ولا يمكن القبول بنصه الحالي

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيما يترقب الاتحاد الأوروبي الرد الأميركي على النص النهائي للاتفاق النووي الجديد مع إيران، كررت إسرائيل موقفها الرافض له.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي أن النص الحالي للاتفاق النووي سيء ولا يمكن القبول به.

مئة مليار دولار

كما تساءل قائلا:" كيف يمكن التوقيع على اتفاق مع الإيرانيين يمنحهم مئة مليار دولار سنويا كجائزة على قيامهم بخرق جميع التزاماتهم"؟

كذلك اعتبر أن النص الحالي لا يلائم المعايير التي حددها الرئيس الأميركي جو بايدن بنفسه وتعهد بمنع إيران من التحول إلى دولة نووية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بإنقاذ الإهراءات وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بإنقاذ الإهراءات
اكتشف المزيد