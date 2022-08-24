إسرائيل: الاتفاق النووي سيء ولا يمكن القبول بنصه الحالي

فيما يترقب الاتحاد الأوروبي الرد الأميركي على النص النهائي للاتفاق النووي الجديد مع إيران، كررت إسرائيل موقفها الرافض له.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي أن النص الحالي للاتفاق النووي سيء ولا يمكن القبول به.

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مئة مليار دولار

كما تساءل قائلا:" كيف يمكن التوقيع على اتفاق مع الإيرانيين يمنحهم مئة مليار دولار سنويا كجائزة على قيامهم بخرق جميع التزاماتهم"؟

كذلك اعتبر أن النص الحالي لا يلائم المعايير التي حددها الرئيس الأميركي جو بايدن بنفسه وتعهد بمنع إيران من التحول إلى دولة نووية.