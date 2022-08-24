بخطاب مؤثر.. زيلينسكي" أوكرانيا ولدت من جديد"

بمناسبة الاحتفال بمرور 31 عاماً على استقلال البلاد، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كلمة إلى الشعب، مع دخول البلاد الشهر السادس من الصراع مع روسيا.

وألقى زيلينسكي، اليوم الأربعاء، خطابًا مؤثرًا بمناسبة الاستقلال، معتبراً أن "أوكرانيا ولدت من جديد بعد الغزو الروسي في 24 فبراير".

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"سننتصر"

كما كرر في الخطاب المسجل، الذي بث على حساباته في مواقع التواصل أن كييف "ستستعيد شبه جزيرة القرم التي احتلتها موسكو عام 2014، وكافة المناطق المحتلة في الشرق". وقال: "سنستعيد السيطرة على دونباس والقرم مهما كان الثمن".

إلى ذلك أكد أن بلاده تسعى الآن إلى "الانتصار على روسيا لإنهاء الحرب وليس السلام"، وفق تعبيره.

وكان زيلينسكي أكد أمس أيضاً أن القوات الأوكرانية مستمرة في قتالها، وألا خيار أمامها سوى الانتصار على القوات الروسية، وتحرير شبه جزيرة القرم.

كما أعلن إلغاء كافة الاحتفالات بيوم الاستقلال، تخوفاً من ضربات روسية تستهدف العاصمة كييف، بعد أن ألمحت واشنطن إلى تحضير الروس لضربات وشيكة قد تستهدف خلال الأيام الآتية مباني حكومية ومنشآت مدنية أيضا.

يشار إلى أن النزاع الذي انطلق في 24 فبراير الماضي بين الطرفين دخل شهر السابع اليوم، وسط تكهنات بأن يطول أشهراً بعد، بينما تتباطأت المعارك شرقاً وجنوباً، بعد تقدم سابق للقوات الروسية في إقليم دونباس، وتقدمها في بعض المدن جنوبا، ومن ثم تراجعها.