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موسكو: عملياتنا تباطأت بأوكرانيا حفاظاً على المدنيين

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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أرشيفية- فرانس برس)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أرشيفية - فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

موسكو: عملياتنا تباطأت بأوكرانيا حفاظاً على المدنيين

دبي - العربية.نت

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مع دخول النزاع الروسي الأوكراني شهره السابع، وسط تراجع للعمليات العسكرية، أكدت روسيا أن السبب يعود لحرصها على المدنيين.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، إن تباطؤ وتيرة الحملة العسكرية متعمد ومدفوع بضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

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يبطئ وتيرة الهجوم

كما أضاف خلال اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في أوزبكستان "إن كل الجهود تُبذل لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين، وهذا يبطئ بالطبع وتيرة الهجوم، لكننا نفعل ذلك عن عمد"، بحسب ما نقلت رويترز.

يأتي هذا فيما لم تحقق الجهود العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، تقدماً يذكر إلا في شرق البلاد، بعد تراجع قوات كييف في الأسابيع الأولى من النزاع.

من مدينة ماريوبول الأوكرانية (رويترز)
من مدينة ماريوبول الأوكرانية (رويترز)

شهر سابع من القتال

يذكر أن النزاع الروسي الأوكراني يطوي اليوم شهره السادس، ليبدأ في السابع، وسط تكهنات بأنه سيطول أشهراً بعد.

ومنذ تراجع القوات الروسية من محيط كييف في نهاية مارس، تتركّز معظم المعارك في الشرق الأوكراني، حيث تباطأ تقدم الروس قبل أن يتعثر مؤخراً.

كما أن تقدّمها في الجنوب، حيث تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا، بدأ أيضا يتباطأ.

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