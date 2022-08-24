نتنياهو: واشنطن خذلت نفسها بالاتفاق النووي

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو انتقادات لاذعة للاتفاق النووي مع إيران.

فقد اعتبر نتنياهو في مقابلة مع "العربية" اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأميركية خذلت نفسها بهذا الاتفاق النووي.

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تمويل الإرهاب

وقال: "خلال عقد من الزمن ستمتلك طهران مليار دولار لتمويل الإرهاب، مضيفاً أن السلطات الإيرانية لن تلتزم بأي اتفاق حتى لو كان جيداً.

كما شدد على أن الاتفاق النووي الحالي مع إيران يؤثر سلباً على الجميع. وأردف أن النظام الإيراني يهدد الجميع، مشدداً على أن بلاده لن تسمح له بامتلاك السلاح النووي.

خلال عقد من الزمن ستمتلك طهران مليار دولار لتمويل الإرهاب نتنياهو

واشنطن خذلت نفسها

أما عن الموقف الأميركي، فرأى أن واشنطن خذلت نفسها ولم تخذل إسرائيل فقط بتفاوضها مع طهران بشكل غير مباشر بغية إحياء الاتفاق النووي السيئ، سعياً وراء مكاسب قصيرة الأمد.

كذلك حذر من أن إيران بصواريخها وبسلاح نووي قادرة على ضرب مدن أميركية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي يائير لبيد أكد بدوره في وقت سابق اليوم أن النص الحالي للاتفاق النووي سيئ ولا يمكن القبول به.

يذكر أن الاتفاق النووي وصل إلى مراحله النهائية، بعد جولات وصولات ماراثونية من المحادثات التي انطلقت في أبريل الماضي بفيينا.

فقد قدم الاتحاد الأوروبي الذي يرعى المفاوضات، مطلع الشهر الحالي (أغسطس 2022) نصاً نهائياً إلى الفريق الإيراني، الذي رد بدوره عليه مع ملاحظات لم يكشف عنها.

أما حالياً فتنتظر الأطراف المتبقية في الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2015، (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين وروسيا)، الرد الإيراني على الرد الأميركي، من أجل ختم أشهر طويلة من المحادثات، والإعلان عن اتفاق نووي جديد أو ربما جولة أخرى من المفاوضات.