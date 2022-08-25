إسرائيل تمنع قاضياً أردنياً من دخول فلسطين.. والأخير يرد: شرف عظيم 

قررت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أياليت شاكيد منع القاضي العشائري الأردني الشيخ "طراد الفايز" من المرور عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، وذلك بعد أن تواجد لمدة من الزمن في الخليل لحل نزاع عشائري كبير بين عشيرتي "العويوي والجعبري".

ويعد الفايز من أبرز القضاة الأردنيين المختصين في حل المشاكل العشائرية في المملكة الأردنية خاصة والجزيرة العربية عامة.

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وقالت شاكيد في تغريدة على تويتر: "بعد انتهاك شروط التأشيرة والتحريض الخطير ضد إسرائيل، أمرت بمنع دخوله (الفايز) إلى إسرائيل".

بداية الزيارة

ووصل الفايز يوم 11 يوليو إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، للمشاركة في حل النزاع بين عائلتي العويوي والجعبري، وهو النزاع المشتعل منذ أكثر من عام، وأخفقت مجموعة من المبادرات في حله.

وكان في استقبال الشيخ الفايز على معبر "الملك حسين - الكرامة" محافظ أريحا والأغوار التابع للسلطة الفلسطينية جهاد أبو العسل ووجهاء من محافظة الخليل.

حيث شهدت الخليل توتراً وأحداثاً، منذ يوليو 2021، بين عشيرتي العويوي والجعبري، في أعقاب حادثة مقتل المواطن باسل الجعبري برصاص أفراد من عائلة العويوي.

وعاشت المدينة حالة من عدم الاستقرار، وموجة من العنف، في الوقت الذي كانت فيه جهود الوساطة التي يبذلها رجال الإصلاح من جميع أنحاء فلسطين بين العشيرتين تراوح مكانها، دون الوصول إلى هدنة، في ظل تصلب مواقف ممثليهما.

فشل الصلح

وعاد القاضي الفايز إلى الأردن، بعد فشل الصلح حيث أصدر قراره التحكيمي بين الطرفين بعد رفض عائلة الجعبري للصلح، والمتمثل بـ"رجل مقابل رجل"، دون أن يترتب أي مبالغ مالية أو قرارات أخرى على الطرفين، وبعدها يتم الصلح بينهما.

وبين الفايز، أن قراره التحكيمي يأتي من ضمن ثلاثة قرارات من ثلاثة شيوخ وهم: علي مصطفى الوحش وإبراهيم الزين، إضافة لقراره الخاص، مؤكدا عدم معرفته بتوقيت صدور قرار التحكيم النهائي.

ولفت الشيخ، أنه تم عرض قراره لشيوخ "مناقع الدم"؛ لتحصين قرار تحكيمه أمام الجميع.

الفايز يرد على قرار المنع

ورد القاضي العشائري الفايز، على قرار منعه من دخوله لفلسطين أن السبب الذي دفعه مؤخرا للذهاب إلى فلسطين، هو حقن الدم الفلسطيني عن بعضه، وإصلاح ذات البين، مشيرًا إلى أنه طلب عدم ختم جوازه من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقال الفايز لـ"العربية" لا يشرفني أن أنزل على إسرائيل وأنا لولا إخواني الفلسطينيين ما نزلت"، مشددًا على أنه شرف عظيم له أن تصدر السلطات الإسرائيلية قرارا بمنع دخوله إلى أراضيها، لافتا إلى أنه سيدخل فلسطين وهي محررة.