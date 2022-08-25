تايوان تسعى لزيادة الإنفاق الدفاعي وسط التوتر مع الصين

اقترحت رئيسة تايوان اليوم الخميس تخصيص 19 مليار دولار أميركي للإنفاق الدفاعي العام المقبل، في زيادة تتجاوز 10% مقارنةً مع 2022 تشمل تمويلاً لطائرات مقاتلة جديدة، وذلك بعد أسابيع من قيام الصين بمناورات حربية واسعة النطاق حول الجزيرة التي تعتبرها جزءً من أراضيها.

وأجرت بكين أكبر تدريبات عسكرية لها على الإطلاق حول تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة هذا الشهر. وأثارت هذه الزيارة غضب الصين التي رأت أنها محاولة من واشنطن للتدخل في شؤونها.

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وتنص الميزانية الدفاعية الإجمالية، التي اقترحتها رئيسة تايوان تساي إينغ وين، على زيادة بنسبة 13.9% على أساس سنوي لتصل إلى رقم قياسي يبلغ 586.3 مليار دولار تايواني (19.41 مليار دولار أميركي).

ويشمل ذلك 108.3 مليار دولار تايواني للإنفاق على الطائرات المقاتلة وغيرها من المعدات، بالإضافة إلى "أموال خاصة" أخرى لوزارة الدفاع.

ولم يقدم بيان صادر عن المديرية العامة للموازنة والمحاسبة والإحصاء تفاصيل دقيقة عن أوجه صرف هذه الأموال.

ويسجل الإنفاق الدفاعي المزمع، وهو رقم قياسي يجب أن يوافق عليه البرلمان، نمواً للعام السادس على التوالي في الإنفاق الدفاعي للجزيرة منذ عام 2017.

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع في تايوان إنها ستبدأ العام المقبل في نشر أنظمة دفاع بطائرات مسيرة على جزرها البحرية، بعد ظهور مقطع مصورة لجنود تايوانيين يرشقون طائرة صينية مسيرة بالحجارة أثناء تحليقها فوق موقع حراسة بالقرب من ساحل الصين.

واشتكت تايوان من طلعات صينية متكررة بطائرات مسيرة بالقرب من جزرها البحرية في إطار المناورات والتدريبات الحربية الصينية التي تلت زيارة بيلوسي.

ويُظهر المقطع المصور القصير، الذي تم تداوله أولاً على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية قبل أن تنشره وسائل الإعلام التايوانية، جنديين يرشقان طائرة مسيرة اقتربت من موقع حراستهما بالحجارة.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قالت القيادة الدفاعية لمجموعة جزر كينمن التي تسيطر عليها تايوان وتقع قبالة مدينتي شيامن وتشوانتشو بالصين، إن الحادث وقع في 16 أغسطس في جزيرة إردان، وأكدت أن الجنود ألقوا الحجارة لإبعاد ما أسمته "طائرة مسيرة مدنية".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان منفصل إنها ستنشر أنظمة مضادة للطائرات المسيرة اعتباراً من العام المقبل، وسيتم وضعها أولاً على الجزر الأصغر.

وأضافت أن "الضباط والجنود على كافة المستويات سيواصلون توخي اليقظة وفقاً لمبدأ عدم تصعيد النزاعات أو إثارة الخلافات".

ولم تعلق الصين على مقطع الفيديو الذي لاقى ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وسخر منه المستخدمون.

كما أثار نقاشا ساخناً في تايوان، حيث وصف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحادث بأنه "إذلال" للقوات المسلحة في الجزيرة وحثوا وزارة الدفاع على تكثيف إجراءاتها المضادة لطلعات الطائرات المسيرة المتكررة بشكل متزايد.