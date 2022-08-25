روسيا: إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف أسطول البلطيق في كالينينغراد

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الخميس، إحباط عمل إرهابي كان يستهدف أهدافا تابعة لأسطول البلطيق في كالينينغراد، حيث تم اعتقال المنفذ التابع لتنظيم "آزوف".

وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا وجاء فيه: "في كالينينغراد تم اعتقال أحد أنصار تنظيم "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) الذي كان يخطط لشن هجوم إرهابي على أهداف تابعة لأسطول البلطيق".

مشاهد من اعتقال المشتبه به في محاولة استهداف أسطول البلطيق الروسي #العربية pic.twitter.com/hs8suEhj1x — العربية (@AlArabiya) August 25, 2022

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وأضاف البيان قائلا: "المنفذ هو من السكان المحليين ومواطن روسي من مواليد 1967 ومن أنصار تنظيم "آزوف" الإرهابي، حيث قام بالتخطيط إلى أعمال إرهابية وتخريبية بتوجيه من منسقيه في أوكرانيا".

وتابع البيان: "تم العثور على عبوة ناسفة بحوالي 5 كيلوغرامات من مادة تي إن تي وجدت مكان إقامته المجهز وتم العثور على مراسلات مع قادة التنظيم الإرهابي "آزوف".