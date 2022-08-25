روسيا: قصف المحطة بأوكرانيا استهدف عسكريين.. وقتل 200

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها قتلت "أكثر من 200 جندي أوكراني" في قصف استهدف الأربعاء محطة للسكك الحديدية في وسط أوكرانيا، فيما تحدثت كييف من جهتها عن مقتل 25 شخصاً على الأقل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن صاروخ إسكندر "أصاب بشكل مباشر قطاراً عسكرياً في محطة تشابلينه في منطقة دنيبروبتروفسك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 جندي من احتياطي القوات المسلحة الأوكرانية"، بالإضافة إلى تدمير معدات عسكرية.

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وأضافت أن هذا القطار كان "في طريقه إلى مناطق القتال" في شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك بين قوات كييف وقوات موسكو.

كما قالت موسكو أيضاً إنها دمرت ثماني مقاتلات أوكرانية في ضربات على قواعد جوية بمنطقتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك الأوكرانيتين.

وشنت روسيا هذا الهجوم الصاروخي فيما كانت أوكرانيا تحتفل بعيد استقلالها.

وأكدت أوكرانيا أن بين القتلى الـ25 صبياً في السنة الحادية عشرة من عمره، عثر عليه تحت أنقاض منزل، وطفل يبلغ من العمر ستة أعوام لقي حتفه في حريق سيارة ضربها الصاروخ قرب محطة القطارات.

وأعلن الحصيلة المحدثة لهجوم الأمس نائب رئيس مكتب الرئاسي الأوكراني، كيريلو تيموشينكو، الذي أوضح أن 31 شخصاً أصيبوا بجراح جراء الهجوم.

ووقعت الضربة، التي استهدفت محطة القطارات في تشابلينه، وهي بلدة يقطنها 3500 شخص، في إقليم دنيبروبتروفيسك وسط البلاد.

وجاءت الضربة بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي من أن موسكو قد تقدم على شيء "وحشي بشكل خاص" هذا الأسبوع، فيما تحتفل أوكرانيا بذكرى استقلالها وتشهد مرور ستة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية.

وقبل الهجوم الذي استهدف محطة القطارات، أكدت روسيا أنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، ولو كان ذلك على حساب إبطاء هجومها في أوكرانيا.

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الأربعاء، إن روسيا تنفذ ضربات بأسلحة دقيقة ضد أهداف عسكرية أوكرانية، وإنها "تقوم بكل ما يلزم لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين"، مضيفاً: "بالتأكيد هذا يبطئ وتيرة الهجوم لكننا نقوم بهذا عن عمد".