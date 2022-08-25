.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

زيلينسكي: 22 قتيلا بقصف روسي على محطة قطارات بأوكرانيا

  • الخط
من منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية - رويترز

زيلينسكي: 22 قتيلا بقصف روسي على محطة قطارات بأوكرانيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد ستة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أراضي جارتها الغربية، شهدت أوكرانيا الأربعاء بالتزامن مع ذكرى استقلالها، ضربة روسية على محطة للقطارات أوقعت 22 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

بخطاب مؤثر.. زيلينسكي: سنواجه موسكو حتى النهاية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بخطاب مؤثر.. زيلينسكي: سنواجه موسكو حتى النهاية

وقال الرئيس الأوكراني في رسالته اليومية "حتى هذه اللحظة هناك 22 قتيلا بينهم خمسة احترقوا داخل سيارة..".

وكان زيلينسكي قد تحدّث في وقت سابق في كلمة وجّهها لمجلس الأمن عبر الفيديو عن "هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديد في منطقة دنيبروبتروفسك" أوقع 15 قتيلاً على الأقلّ ونحو 50 جريحاً.

كما أضاف أنّ الضربة كانت "مباشرة على العربات في محطة تشابلينو. اشتعلت النيران في أربع عربات لنقل الركاب".

وتابع الرئيس الاوكراني "هرع رجال الإنقاذ إلى المكان لكن عدد القتلى قد يرتفع للأسف. هذه هي حياتنا اليومية".

من منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية - رويترز
من منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية - رويترز

حزينة ومفجعة

من جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء مرور ستة أشهر على الحرب في أوكرانيا "محطة مفصلية حزينة ومفجعة".

وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن "يمثّل اليوم محطة مفصلية حزينة ومفجعة بعد ستة أشهر من الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير".

من كييف (أرشيفية- فرانس برس)
من كييف (أرشيفية- فرانس برس)

وندّد بـ"عواقب هذه الحرب العبثية، خارج حدود أوكرانيا"، مجدّداً "قلقه العميق" إزاء الأعمال العسكرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقد خلف هذا الصراع الذي انطلق في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، يوم أطلقت موسكو ما وصفتها بالعملية العسكرية على أراضي الجارة الغربية آلاف القتلى وملايين النازحين ودمار هائل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطة روسيا للاستعانة بإيران لبيع نفطها.. حال إحياء الاتفاق النووي خطة روسيا للاستعانة بإيران لبيع نفطها.. حال إحياء الاتفاق النووي
اكتشف المزيد