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كوريا الشمالية تسجل تفشيا مجهولا للحمى.. وتنفي أن يكون كورونا

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North Korea's leader Kim Jong Un poses for a photo with Korean People's Army medics during a meeting to recognise their contributions in fighting the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in Pyongyang, North Korea, August 18, 2022 in this photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. TPX IMAGES OF THE DAY
زعيم كوريا الشمالية مع عناصر من القسم الطبي من الجيش للاحتفال بالانتصار على كورونا في 18 أغسطس
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تسجل تفشيا مجهولا للحمى.. وتنفي أن يكون كورونا

تم الإبلاغ عن أربع حالات حمى "يشتبه في إصابتها بوباء خبيث" في إقليم ريانغانغ بالقرب من الحدود مع الصين يوم الثلاثاء

العربية.نت

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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس إن تفشياً للحمى مجهول المنشأ ظهر في منطقة متاخمة للصين، لكنه ليس فيروس كورونا الذي أعلنت البلاد الانتصار عليه هذا الشهر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، نقلاً عن إدارة الوقاية من الأوبئة، أنه تم الإبلاغ عن أربع حالات حمى "يشتبه في إصابتها بوباء خبيث" في إقليم ريانغانغ بالقرب من الحدود مع الصين يوم الثلاثاء، مما دفع السلطات إلى إغلاق المنطقة على الفور ونشر الفرق الطبية.

من إحدى صيدليات بيونغ يانغ خلال محاربة البلاد تفشي كورونا في مايو الماضي
من إحدى صيدليات بيونغ يانغ خلال محاربة البلاد تفشي كورونا في مايو الماضي

وقالت الوكالة إن تحليلاً مفصلاً للوضع الوبائي على مستوى البلاد أظهر عدم وجود حالات إصابة بكورونا منذ انتهاء تفشي المرض في البلاد في أوائل هذا الشهر.

وأضافت أنه مع ذلك، أرسلت السلطات خبراء في علم الأوبئة والفيروسات والفحوص إلى المنطقة للتحقيق في سبب حالات الحمى، مع فرض إجراءات لمنع انتشارها.

وقالت الوكالة إن السلطات "تتخذ خطوات لتعقب جميع الأشخاص الذين لهم صلة بالحالات المشتبه بها، والأشخاص المتجهين من وإلى المنطقة المعنية وإبقائهم تحت المراقبة الطبية الصارمة".

وبعد إعلان كوريا الشمالية الانتصار على كورونا، ألقت باللوم على كوريا الجنوبية في التسبب في تفشي المرض وتعهدت بالرد. من جهتها نفت كوريا الجنوبية هذا الادعاء ووصفته بأنه لا أساس له.

زعيم كوريا الشمالية خلال إعلانه الانتصار على كورونا في 18 أغسطس الحالي
زعيم كوريا الشمالية خلال إعلانه الانتصار على كورونا في 18 أغسطس الحالي
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ولم تؤكد كوريا الشمالية أبداً عدد الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا، فيما يرجع على ما يبدو لافتقارها إلى الوسائل اللازمة لإجراء الفحوص على نطاق واسع.

وبدلاً من ذلك، أبلغت عن الأعداد اليومية للمرضى المصابين بالحمى، وهو عدد ارتفع إلى حوالي 4.77 مليون. لكنها قالت إنها لم تسجل أي حالات جديدة منذ 29 يوليو الماضي.

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