ميانمار تحتجز سفيرة بريطانية سابقة.. ولندن ترد بعقوبات

تحتجز سلطات ميانمار السفيرة البريطانية السابقة لديها فيكي بومان، كما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة "فرانس برس" الخميس، فيما أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على ميانمار.

وأوقفت فيكي بومان التي كانت سفيرة لبلدها في ميانمار بين 2002 و2006، الأربعاء في رانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد التي تشهد صراعا عنيفا منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، وفقا لهذا المصدر الذي طلب عدم كشف هويته.

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وقبل توليها ذلك المنصب، كانت بومان ديبلوماسية برتبة سكرتير ثان في السفارة البريطانية من 1990 إلى 1993.

وقال ناطق باسم السفارة البريطانية لوكالة فرانس برس "نحن قلقون إزاء احتجاز امرأة بريطانية في ميانمار". وأضاف "نحن على اتصال بالسلطات المحلية ونحن نقدم مساعدة قنصلية".

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن زوج بومان والفنان هتين لين احتجز أيضا.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن بومان وزوجها نقلا إلى سجن إنسين في رانغون وستوجه إليهما تهمة انتهاك قوانين الهجرة.

وتعمل بومان مديرة في "مركز ميانمار للأعمال المسؤولة" وتتحدث اللغة البورمية بطلاقة.