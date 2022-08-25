.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ميانمار تحتجز سفيرة بريطانية سابقة.. ولندن ترد بعقوبات

  • الخط
فيكي بومان
السفيرة البريطانية السابقة في ميانمار فيكي بومان

ميانمار تحتجز سفيرة بريطانية سابقة.. ولندن ترد بعقوبات

بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على ميانمار

رانغون – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

تحتجز سلطات ميانمار السفيرة البريطانية السابقة لديها فيكي بومان، كما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة "فرانس برس" الخميس، فيما أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على ميانمار.

وأوقفت فيكي بومان التي كانت سفيرة لبلدها في ميانمار بين 2002 و2006، الأربعاء في رانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد التي تشهد صراعا عنيفا منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، وفقا لهذا المصدر الذي طلب عدم كشف هويته.

وقبل توليها ذلك المنصب، كانت بومان ديبلوماسية برتبة سكرتير ثان في السفارة البريطانية من 1990 إلى 1993.

وقال ناطق باسم السفارة البريطانية لوكالة فرانس برس "نحن قلقون إزاء احتجاز امرأة بريطانية في ميانمار". وأضاف "نحن على اتصال بالسلطات المحلية ونحن نقدم مساعدة قنصلية".

مبعوثة الأمم المتحدة في أول زيارة إلى ميانمار العرب والعالم مبعوثة الأمم المتحدة في أول زيارة إلى ميانمار

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن زوج بومان والفنان هتين لين احتجز أيضا.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن بومان وزوجها نقلا إلى سجن إنسين في رانغون وستوجه إليهما تهمة انتهاك قوانين الهجرة.

وتعمل بومان مديرة في "مركز ميانمار للأعمال المسؤولة" وتتحدث اللغة البورمية بطلاقة.

فيكي بومان
فيكي بومان
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زيلينسكي يعد الأوكرانيين بالنصر على روسيا: لا تنازلات زيلينسكي يعد الأوكرانيين بالنصر على روسيا: لا تنازلات
اكتشف المزيد