إثيوبيا "تغير" على تيغراي.. وتتهم المتمردين باستهداف مواقع عسكرية

قتل 17 شخصا بينهم 3 أطفال في قصف الطيران الإثيوبي، الجمعة، ميكيلي، عاصمة تيغراي، بحسب ما أفادت سلطات الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا وعاملون في المجال الإنساني.

وقال الناطق باسم متمرّدي تيغراي كينديا غيبريهيوت إن "طائرة... ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي. وقتل وجرح مدنيون". كما أفاد مصدران في المجال الإنساني أنهما أُبلغا بضربة جوّية في ميكيلي.

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بدورها، أكدت خدمة الاتصال الحكومي الإثيوبية، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستستهدف القوى العسكرية التي وصفتها بأنها "معادية للسلام" في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وأضافت في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك "نحث سكان تيغراي على الابتعاد عن مناطق العتاد العسكري لجبهة تحرير تيغراي وأماكن تدريبها".

ودعا مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي المجتمع الدولي لإدانة جبهة تيغراي وممارسة ضغوط عليها لتبني خيار السلام. وأضاف أن جبهة تيغراي شنت هجوما على مواقع عسكرية للجيش الإثيوبي.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستشنّ عمليات ضدّ أهداف "عسكرية" في تيغراي، بعد يومين من عودة المعارك مع المتمردين في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.

وجاء في بيان حكومي "تبقى الحكومة الفدرالية على استعداد تام لنقاش غير مشروط، لكنها ستشن عمليات تستهدف القوّات العسكرية... المناوئة للسلام" وهي تدعو "الأشخاص المقيمين في منطقة تيغراي إلى أن يبقوا بعيدين عن المواقع" التي تضمّ معدّات عسكرية أو منشآت تدريب.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد تلفزيون تيغراي بمقتل عدد من الأطفال إثر غارة جوية شنتها قوات الحكومة الإثيوبية على مدينة ميكيلي الواقعة في الإقليم. وقال التلفزيون إن القصف طال روضة للأطفال في المدينة ومنطقة سكنية وفندقا ومقارا تجارية، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال، لكنه أشار إلى أن عدد القتلى لم يُحصى بعد.

وقالت جبهة تيغراي إن غارات جوية في مدينة مقلي تسببت في مقتل عدد من المدنيين.