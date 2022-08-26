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السويد وفنلندا تبحثان مع تركيا مخاوفها الأمنية المتصلة

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From left to right background: NATO Secretary General Jens Stoltenberg, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Finland's President Sauli Niinisto, Sweden's Prime Minister Magdalena Andersson, Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu, Finnish Foreign Minister Pekka Haavisto, and Sweden's Foreign Minister Ann Linde before signing a memorandum in which Turkey agrees to Finland and Sweden's membership of the defense alliance in Madrid, Spain on Tuesday, June 28, 2022. North Atlantic Treaty Organization heads of state will meet for a summit in Madrid from Tuesday through Thursday. (AP Photo/Bernat Armangue)
من توقع مذكرة التفاهم بين الدول الثلاث في قمة حلف الناتو بمدريد في نهاية شهر يونيو
تركيا وأوروبا

السويد وفنلندا تبحثان مع تركيا مخاوفها الأمنية المتصلة

عقد مسؤولون من الدول الثلاث اجتماعاً هو الأول من نوعه اليوم في جنوب فنلندا واتفقوا على مواصلة المحادثات

هلسنكي - رويترز

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اتفق مسؤولون من تركيا وفنلندا والسويد، اليوم الجمعة، على مواصلة المحادثات خلال الأشهر المقبلة لبحث مخاوف أمنية أثارتها تركيا كشرط مسبق للسماح لدولتي الشمال الأوروبي بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وعقد مسؤولون من الدول الثلاث هذا الاجتماع الأول من نوعه، اليوم الجمعة، في مدينة فانتا بجنوب فنلندا.

وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إن الاجتماع استهدف إقامة اتصالات، وتحديد أهداف التعاون التي اتفقت عليها الدول الثلاث، حين وقعت على مذكرة تفاهم في قمة حلف الناتو بمدريد في نهاية شهر يونيو.

اجتماع بين قادة الناتو وتركيا والسويد وفنلدا في مدريد في يونيو الماضي
اجتماع بين قادة الناتو وتركيا والسويد وفنلدا في مدريد في يونيو الماضي

وقالت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان عقب الاجتماع: "ناقش المشاركون الخطوات الملموسة لتنفيذ المذكرة الثلاثية واتفقوا على أن تستمر الآلية في الاجتماع على مستوى الخبراء خلال الخريف".

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الحلف رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن تركيا عارضت ذلك واتهمتهما بفرض حظر على تصدير أسلحة لها ودعم جماعات تعتبرها إرهابية.

وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الأطراف اتفقت على تكثيف تعاونها ومحاربة الإرهاب.

أردوغان يلتقي رئيسة وزراء السويد في مادريد في يونيو الماضي
أردوغان يلتقي رئيسة وزراء السويد في مادريد في يونيو الماضي
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وأضاف بيان مكتب الرئاسة التركي: "فنلندا والسويد ستظهران التضامن والتعاون الكاملين مع تركيا في الحرب ضد كل أشكال ومظاهر الإرهاب.. وأكدتا التزامهما بعدم تقديم الدعم لهذه المنظمات".

من جهته، طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الدولتين بتسليم بلاده مشتبها بهم مطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب، بينما تقول الدولتان إنهما لم توافقا على تسليم أشخاص بعينهم حين وقعتا على مذكرة التفاهم.

وظلت وزارة الخارجية الفنلندية متكتمة على اجتماع اليوم الجمعة ورفضت الكشف عن مكان انعقاده أو حتى توقيته، ولكنها قالت في وقت لاحق إنه عقد في مدينة فانتا بالقرب من العاصمة هلسنكي.

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