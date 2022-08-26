بيلاروسيا تعدل طائراتها الحربية لتتمكن من حمل أسلحة نووية

قال ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، اليوم الجمعة، إنه تم إدخال تعديلات على طائرات بلاده الحربية من طراز "سو 24 كي" لتتمكن من حمل أسلحة نووية، مضيفاً أن مينسك سترد على الفور إذا سبب الغرب لها أي مشكلات.

وأفادت وكالة "بلتا" للأنباء أن لوكاشينكو قال إنه اتفق في السابق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خطوة تحديث طائرات بلاده الحربية.

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ولا تملك بيلاروسيا أسلحة نووية لكنها حليف لموسكو وسمحت باستخدام أراضيها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ولم يدلِ لوكاشينكو بتفاصيل عن كيفية نقل أسلحة نووية من موسكو لمينسك.

ونقلت الوكالة عن لوكاشينكو قوله إن "هناك تهديداً محتملاً في المستقبل" من بولندا المجاورة، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بينما عبّر عن ثقته في أن الجيش البولندي "على عكس السياسيين في وارسو"، يدرك "كيف يمكن أن ترد" مينسك على ما وصفه بأي تصعيد.

وأشارت تصريحاته إجمالاً على ما يبدو إلى تهديد محتمل من الغرب بصفة عامة.

ونقلت وكالة الأنباء عن رئيس بيلاروسيا قوله: "يجب أن يفهم الغرب أنه إذا اختار التصعيد فلن تنقذه أي طائرات". وتابع: "كل شيء جاهز"، في إشارة إلى العمل على تعديل طائرات بلاده الحربية كي تكون قادرة على حمل أسلحة نووية.

وأضاف: "التصعيد مع بيلاروسيا ليس بالفكرة الصائبة، لأن ذلك سيكون تصعيداً مع دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا) التي تمتلك أسلحة نووية. إذا بدأوا في خلق مشكلات.. فسيكون الرد فورياً".