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بيلاروسيا تعدل طائراتها الحربية لتتمكن من حمل أسلحة نووية

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Belarusian Air Force Sukhoi Su-30SM jet fighters fly in formation during a rehearsal for the Victory Day parade, which marks the 75th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Minsk, Belarus May 7, 2020. REUTERS/Vasily Fedosenko
مقاتلات سوخوي بيلاروسية في مينسك (أرشيفية)
بيلاروسيا

بيلاروسيا تعدل طائراتها الحربية لتتمكن من حمل أسلحة نووية

الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أكد أن مينسك سترد على الفور إذا سبب الغرب لها أي مشكلات

مينسك - رويترز

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قال ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، اليوم الجمعة، إنه تم إدخال تعديلات على طائرات بلاده الحربية من طراز "سو 24 كي" لتتمكن من حمل أسلحة نووية، مضيفاً أن مينسك سترد على الفور إذا سبب الغرب لها أي مشكلات.

وأفادت وكالة "بلتا" للأنباء أن لوكاشينكو قال إنه اتفق في السابق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خطوة تحديث طائرات بلاده الحربية.

لقاء بين لوكاتشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ في يونيو الماضي
لقاء بين لوكاتشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ في يونيو الماضي

ولا تملك بيلاروسيا أسلحة نووية لكنها حليف لموسكو وسمحت باستخدام أراضيها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ولم يدلِ لوكاشينكو بتفاصيل عن كيفية نقل أسلحة نووية من موسكو لمينسك.

ونقلت الوكالة عن لوكاشينكو قوله إن "هناك تهديداً محتملاً في المستقبل" من بولندا المجاورة، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بينما عبّر عن ثقته في أن الجيش البولندي "على عكس السياسيين في وارسو"، يدرك "كيف يمكن أن ترد" مينسك على ما وصفه بأي تصعيد.

وأشارت تصريحاته إجمالاً على ما يبدو إلى تهديد محتمل من الغرب بصفة عامة.

حرس الحدود البولندي على الحدود مع بيلاروسيا (أرشيفية)
حرس الحدود البولندي على الحدود مع بيلاروسيا (أرشيفية)
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ونقلت وكالة الأنباء عن رئيس بيلاروسيا قوله: "يجب أن يفهم الغرب أنه إذا اختار التصعيد فلن تنقذه أي طائرات". وتابع: "كل شيء جاهز"، في إشارة إلى العمل على تعديل طائرات بلاده الحربية كي تكون قادرة على حمل أسلحة نووية.

وأضاف: "التصعيد مع بيلاروسيا ليس بالفكرة الصائبة، لأن ذلك سيكون تصعيداً مع دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا) التي تمتلك أسلحة نووية. إذا بدأوا في خلق مشكلات.. فسيكون الرد فورياً".

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