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دير شبيغل: روسيا تجسست على دورات تدريب لأوكرانيين في ألمانيا

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German Chancellor Olaf Scholz walks towards a German self-propelled anti-aircraft gun Flakpanzer Gepard with head of training at arms manufacturer Krauss-Maffei Juergen Schoch, during a visit of the training program for Ukrainian soldiers on the Gepard anti-aircraft tank in Putlos near Oldenburg, Germany August 25, 2022. Axel Heimken/Pool via REUTERS
المستشار الألماني أولاف شولس يزور مركز تدريب للجنود الأوكرانيين في ألمانيا أمس
روسيا و أوكرانيا

دير شبيغل: روسيا تجسست على دورات تدريب لأوكرانيين في ألمانيا

بحسب الاستخبارات الألمانية، حلّقت طائرات مسيّرة فوق ميادين التمرينات مرّات عدّة

برلين – فرانس برس

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كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الجمعة، أن الاستخبارات الروسية تجسّست على دورات لتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام أسلحة جديدة في قواعد عسكرية في ألمانيا، من بينها واحدة تابعة للجيش الأميركي.

وفي حوزة خدمة مكافحة التجسس العسكري في ألمانيا (إم. آي. دي) "أدلّة" على تلك العمليات التجسسية، بحسب المجلة الأسبوعية.

جنود أوكرانيون (أرشيفية)
جنود أوكرانيون (أرشيفية)

وأشارت الاستخبارات الألمانية خصوصاً إلى وجود مركبات على مقربة من مداخل مخيّمات التدريب العسكري.

وفي منطقة إيدار أوبرشتاين (غرب ألمانيا)، كان الجيش الألماني يدرّب جنوداً أوكرانيين على استخدام مدافع "بانتسرهاوبيتسيه 2000"، في حين كان الجيش الأميركي يمرّن الأوكرانيين على استعمال أنظمة المدفعية الغربية في غرافينفور في الشرق.

وبحسب الاستخبارات الألمانية، حلّقت طائرات مسيّرة فوق ميادين التمرينات مرّات عدّة.

مقاتلة خلال تمرين للناتو في قاعدة غرافينفور في يوليو الماضي
مقاتلة خلال تمرين للناتو في قاعدة غرافينفور في يوليو الماضي
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وتشتبه الاستخبارات الألمانية في أن روسيا حاولت التجسّس على هواتف محمولة تابعة لأوكرانيين خلال تلقّيهم تدريبا عسكريا في فرنسا.

وتخشى الاستخبارات الألمانية أن تكون الاستخبارات الروسية تحاول اغتيال معارضين فرّوا من روسيا لاجئين إلى ألمانيا، أو عناصر يفكّرون في الانشقاق عن القوات الأمنية الروسية أو منشقّين انضمّوا إلى المعسكر الآخر.

وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة عمليات تجسّس نُسبت إلى الاستخبارات الروسية التي يشتبه في أنها دبّرت اغتيال معارض شيشاني يحمل الجنسية الجورجية في برلين.

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