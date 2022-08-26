ماكرون يبحث في باريس مع رئيس وزراء بولندا ملف أوكرانيا

يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الاثنين مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافييتسيكي سبل دعم كييف بمواجهة موسكو وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأوروبيين، كما أعلن قصر الإليزيه الخميس.

وبالإضافة إلى ملف الحرب في أوكرانيا، سيناقش الزعيمان خلال قمتّهما في الإليزيه "تحدّيات السيادة الأوروبية من حيث الدفاع والأمن، فضلاً عن التعاون من أجل ضمان الأمن الكامل للجناح الشرقي لأوروبا"، بحسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان.

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وتأتي زيارة رئيس الوزراء القومي الشعبوي إلى العاصمة الفرنسية التي سبق له أن زارها في آذار/مارس 2021، بعد فترة من التوتر بين باريس ووارسو.

وفي مطلع نيسان/أبريل، استدعت الخارجية البولندية السفير الفرنسي في وارسو احتجاجاً على تصريحات لماكرون اتّهم فيها مورافييتسيكي بـ"معاداة السامية اليمينية المتطرفة" و"التدخّل في الحملة السياسية الفرنسية" بسبب قربه من مشاة البحرية.

وبولندا هي من بين أكثر المؤيدين لأوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي، كما أنّها أيضاً من بين الأكثر انتقاداً لروسيا، على عكس ألمانيا وفرنسا على وجه الخصوص اللتين كانت مواقفهما في بعض الأحيان أكثر حذراً.