.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ماكرون يبحث في باريس مع رئيس وزراء بولندا ملف أوكرانيا

  • الخط
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
روسيا و أوكرانيا

ماكرون يبحث في باريس مع رئيس وزراء بولندا ملف أوكرانيا

وارسو هي من بين أكثر المؤيدين لأوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي

باريس - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الاثنين مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافييتسيكي سبل دعم كييف بمواجهة موسكو وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأوروبيين، كما أعلن قصر الإليزيه الخميس.

رئيس وزراء بولندا
رئيس وزراء بولندا

وبالإضافة إلى ملف الحرب في أوكرانيا، سيناقش الزعيمان خلال قمتّهما في الإليزيه "تحدّيات السيادة الأوروبية من حيث الدفاع والأمن، فضلاً عن التعاون من أجل ضمان الأمن الكامل للجناح الشرقي لأوروبا"، بحسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء القومي الشعبوي إلى العاصمة الفرنسية التي سبق له أن زارها في آذار/مارس 2021، بعد فترة من التوتر بين باريس ووارسو.

زيلينسكي: بحثت مع بايدن تعزيز مسار هزيمة روسيا ومساءلتها عن جرائم الحرب العرب والعالم روسيا و أوكرانيا زيلينسكي: بحثت مع بايدن تعزيز مسار هزيمة روسيا ومساءلتها عن جرائم الحرب

وفي مطلع نيسان/أبريل، استدعت الخارجية البولندية السفير الفرنسي في وارسو احتجاجاً على تصريحات لماكرون اتّهم فيها مورافييتسيكي بـ"معاداة السامية اليمينية المتطرفة" و"التدخّل في الحملة السياسية الفرنسية" بسبب قربه من مشاة البحرية.

وبولندا هي من بين أكثر المؤيدين لأوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي، كما أنّها أيضاً من بين الأكثر انتقاداً لروسيا، على عكس ألمانيا وفرنسا على وجه الخصوص اللتين كانت مواقفهما في بعض الأحيان أكثر حذراً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هذه أبرز الميليشيات الإيرانية ومناطق تمركزها في محافظة دير الزور شرقي سوريا هذه أبرز الميليشيات الإيرانية ومناطق تمركزها في محافظة دير الزور شرقي سوريا
اكتشف المزيد