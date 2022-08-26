روسيا و أوكرانيا
روسيا.. اعتقال أوكراني بتهمة التجسس على أهداف عسكرية
وجدت ملفات تحتوي على معلومات عسكرية على هاتفه المحمول وحاسبه الآلي
ذكرت وكالة "تاس" الروسية اليوم الجمعة، أن جهاز الأمن الفيدرالي اعتقل أوكرانياً بتهمة التجسس على أهداف عسكرية في كورسك لصالح المخابرات الأوكرانية.
ونقلت الوكالة عن بيان للمكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي أن المعتقل "يُشتبه في تورطه في جمع ونقل بيانات حول مرافق وزارة الدفاع بناءً على تعليمات من المخابرات الأجنبية لاستغلالها ضد أمن روسيا".
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وذكر البيان أن القوات الروسية صادرت أجهزة ذات تقنية خاصة في منزل الأوكراني ووجدت ملفات تحتوي على معلومات عسكرية على هاتفه المحمول وحاسبه الآلي بالإضافة إلى معلومات أخرى، وفقا لما ذكرته الوكالة.
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