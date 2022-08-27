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أوكرانيا تحذر من انتشار مواد مشعّة في محطة زابوريجيا

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A view shows the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in the course of Ukraine-Russia conflict outside the Russian-controlled city of Enerhodar in Zaporizhzhia region, Ukraine August 22, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
صورة لمحطة زابوريجيا النووية التقطت في 22 أغسطس الحالي
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تحذر من انتشار مواد مشعّة في محطة زابوريجيا

وزارة الدفاع الروسية تتهم القوات الأوكرانية بقصف مجمع المحطة النووية 3 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية

العربية.نت

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حذّرت الشركة الأوكرانية العامة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها القوات الروسية، اليوم السبت، من مخاطر "انتشار مواد مشعة".

وأفادت "إينرغو أتوم" أن القوات الروسية "قصفت مراراً خلال يوم أمس" الجمعة الموقع، مؤكدةً أن ثمة مخاطر تسرب هيدروجين وانتشار مواد مشعة".

صورة من الجو التقطت لمحطة زابوريجيا في 24 أغسطس الحالي
صورة من الجو التقطت لمحطة زابوريجيا في 24 أغسطس الحالي

كما أشارات "إينرغو أتوم" في الوقت نفسه إلى "مخاطر كبيرة باندلاع حريق" في المحطة.

من جهتها، اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، القوات الأوكرانية بقصف مجمع محطة زابوريجيا 3 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهام بالمسؤولية عن قصف بالقرب من المحطة أدى يوم الخميس إلى اندلاع حرائق في أفران بمحطة قريبة تعمل بالفحم، الأمر الذي أدى لفصل المحطة عن شبكة الكهرباء لفترة.

عمال يعملون على شبكة الكهرباء المتصلة بمحطة زابوريجيا في 22 أغسطس الحالي
عمال يعملون على شبكة الكهرباء المتصلة بمحطة زابوريجيا في 22 أغسطس الحالي
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وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان "تم إطلاق 17 قذيفة في المجمل سقط أربع منها على سطح المبنى الخاص رقم 1 حيث يتم تخزين 168 مجموعة من الوقود النووي لشركة ويستنجهاوس الأميركية".

وأفادت بأن عشر قذائف انفجرت بالقرب من منشأة تخزين قديمة للوقود النووي المستهلك وثلاث قذائف أخرى بالقرب من مبنى يضم مخزنا جديدا للوقود النووي. وقالت إن مستوى الإشعاع في المحطة ظل طبيعياً.

يذكر أن تخضع زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، تخضع لسيطرة القوات الروسية منذ أوائل آذار. ويواصل موظفون أوكرانيون تشغيلها، وفي الأسابيع الأخيرة تبادل الجانبان الاتهام بقصف منطقة قرب المحطة.

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