بريطانيا: روسيا تصعد جهودها بدونباس لتوريط وحدات أوكرانية إضافية

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن من المحتمل أن تكون روسيا قد صعدت هجماتها على طول قطاع دونيتسك في منطقة دونباس خلال الأيام الخمسة الماضية في خطوة قد تهدف إلى الاشتباك مع القوات الأوكرانية وإحباط هجوم مضاد.

وأفادت الوزارة في نشرة استخباراتية يومية على تويتر اليوم السبت إن معارك عنيفة تدور بالقرب من بلدتي سيفرسك وباخموت الواقعتين شمال مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا.

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وأضافت النشرة "هناك احتمال واقعي بأن تكون روسيا قد صعدت جهودها في دونباس في محاولة لجر أو توريط وحدات أوكرانية إضافية، وسط تكهنات بأن أوكرانيا تخطط لشن هجوم مضاد كبير".

"لدعم إنشاء محكمة خاصة"

وفي السياق، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم السبت الشركاء الدوليين إلى دعم إنشاء المحكمة الخاصة للنظر في "جريمة العدوان ضد أوكرانيا".

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن كوليبا قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب "جريمة عدوان" من خلال إصدار الأمر بمهاجمة أوكرانيا. وأضاف "هذه الجريمة لا يمكن ويجب ألا تمر دون عقاب ولهذا ندعو شركاءنا الدوليين إلى دعم إنشاء المحكمة الخاصة بجريمة العدوان ضد أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، قال يوم الجمعة، إن موسكو لن توقف حملتها العسكرية في أوكرانيا حتى لو تخلت كييف رسميا عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

بدورها، قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان لها اليوم، إن الفصائل الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 54 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر البيان أن القوات الأوكرانية، أطلقت خلال ذلك 309 قطع ذخيرة من مختلف العيارات ومن مختلف صنوف الأسلحة.

وبدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، ما دفع الدول الغربية إلى إمداد كييف بالأسلحة والعتاد والدعم المالي، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.