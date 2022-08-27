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فرنسا تتهم بريطانيا بتلويث البحر بمياه الصرف الصحي

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مياه الصرف الصحفي تصب في البحر في بريطانيا، نقلاً عن وسائل إعلام فرنسية

فرنسا تتهم بريطانيا بتلويث البحر بمياه الصرف الصحي

مسؤول فرنسي أكد أن مشكلة تدفق مياه الصرف غير المعالجة في بحري المانش والشمال تفاقمت منذ البريكست

ليل (فرنسا) – فرانس برس

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حذر رئيس منطقة أو-دي-فرانس (شمال فرنسا) كزافييه برتران الحكومة أمس الجمعة من مياه الصرف الصحي البريطانية غير المعالجة التي تصب في بحري المانش والشمال، مؤكداً أنها "كارثة بيئية" تتفاقم منذ بريكست.

وقال برتران، في رسالة وجهها إلى سكرتير الدولة للبحار ايرفيه بيرفيل، إن "الصور التي نقلتها وسائل إعلام دولية عدة، تظهر تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة من شواطئ المملكة المتحدة والتي تصب بكثرة في بحر المانش وبحر الشمال".

كزافييه برتران (أرشيفية)
كزافييه برتران (أرشيفية)

وأضاف أن هذا الأمر يشكل "مصدر قلق كبير بسبب التلوث الناجم" عن ذلك.

وتابع المسؤول الفرنسي أن "هذا الوضع، الذي دانته جمعيات عدة، ليس جديداً لكن يبدو أنه يتفاقم منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ إن المملكة المتحدة أعفت نفسها من القوانين الأوروبية في مجال البيئة"، كما ورد في الرسالة التي وزعت على وسائل الإعلام.

وأكد برتران أن "نصاً تشريعياً بريطانياً.. يعفي شركات المياه من الالتزام بمعالجة مياه الصرف الصحي قبل إلقائها في البحر".

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ورأى أن هذه الممارسة من قبل الشركات تشكل "كارثة بيئية حقيقية"، معبراً عن أمله في أن تطلب الحكومة الفرنسية من بريطانيا "احترام المتطلبات البيئية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة".

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت الخميس إنها سترد قريباً على شكاوى أعضاء في البرلمان الأوروبي بشأن هذا الموضوع.

وكتب المفوض الأوروبي للبيئة فيرجينيجوس سينكيفيسيوس في تغريدة على "تويتر" الجمعة: "نعتمد على المملكة المتحدة لاحترام جميع التزاماتها القانونية.. من أجل منع أي ضرر صحي وبيئي".

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