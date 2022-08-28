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الدوما: لا تفاوض مع كييف إلا بعد استسلام غير مشروط

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الكرملين موسكو (فرانس برس)
من موسكو (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

الدوما: لا تفاوض مع كييف إلا بعد استسلام غير مشروط

دبي- العربية.نت

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مع دخول النزاع الروسي الأوكراني شهره السابع، وسط ترجيحات بأن يطول أشهراً بعد، تتضاءل سبل استئناف التفاوض بين الجانبين.

فقد أكد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس" الدوما"، ليونيد سلوتسكي، أن روسيا ستنظر في إمكانية التفاوض مع كييف، فقط إن كانت مستعدة للاستسلام غير المشروط.

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"القضاء على النازية"

كما أوضح في فيديو نشره على "تيليغرام" الأحد أن القوات الروسية مستعدة للنظر في التفاوض إذا كان الجانب الأوكراني مستعدا للاستسلام غير المشروط، وتقليص قواته المسلحة إلى أدنى ما يمكن، والقضاء غير المشروط على النازية".

من كييف (أرشيفية- فرانس برس)
من كييف (أرشيفية- فرانس برس)

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أكد أمس أن تخلي أوكرانيا عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أمر ضروري، لكنه في نفس الوقت ليس كافيا للتوصل إلى السلام، مطالباً باتفاق أشمل بين الطرفين وتقديم كييف لعدد من الضمانات، منها ما يتعلق بسكان الشرق الأوكراني وضرورة حمايتهم، فضلا عن "اجتثاث النازية"، في إشارة إلى مجموعات قومية أوكرانية متشددة، تصفها موسكو بالإرهابية.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي (2022) أكدت موسكو أكثر من مرة أنها لن تقبل بعضوية أوكرانيا في حلف الناتو الذي تعتبره رأس حربة في الصراع مع الغرب..

وكان البلدان عقدا عدة جولات من المحادثات منذ بدء المعارك، لكنهما لم يحرزا أي تقدم يذكر، ولا توجد حالياً أي احتمالات لاستئنافها.

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