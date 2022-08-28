السودان.. مجلس البجا يقر برنامجاً "للتصعيد الثوري الشامل"

أعلن مجلس نظارات البجا في شرق السودان، اليوم الأحد، أنه قرر الاتفاق على برنامج "للتصعيد الثوري الشامل".

وقال في بيان إنه قرر أيضا تكوين لجنة عليا للإعداد "لحق تقرير المصير" لإقليم البجا.

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كما أعلن المجلس أنه سيطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية في السودان، عبر ملتقى شامل بحضور كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومشاركة كافة أقاليم البلاد، لمناقشة "القضايا المصيرية المتعلقة بحقوق الأقاليم وتقديم رؤية شاملة لحكم الدولة".

يذكر أنه في الرابع من يوليو الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع.

وقال حينها إن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتم بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، موضحاً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى قيادة القوات النظامية ومسؤولية الدفاع والأمن.

ومنذ تطبيق الجيش في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، وفرض حالة طوارئ بعد حل الحكومة، تعيش البلاد أزمة سياسية متواصلة على الرغم من مساعي الأمم المتحدة لإطلاق حوار بين كافة الأفرقاء السياسيين والعسكريين للتوصل إلى حل يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي الطبيعي.