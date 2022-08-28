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طالبان تتهم باكستان: سمحت لأميركا باستخدام أجوائها ضدنا

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عنصر من طالبان في كابل (أرشيفية من رويترز)
عنصر من طالبان في كابل (أرشيفية من رويترز)

طالبان تتهم باكستان: سمحت لأميركا باستخدام أجوائها ضدنا

دبي- العربية.نت

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على الرغم من نفي إسلام أباد في أعقاب غارة جوية أميركية استهدفت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابول الشهر الماضي، السماح للطائرات الأميركية باستخدام مجالها الجوي، كررت طالبان الاتهامات عينها.

وقال الملا محمد يعقوب القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية اليوم الأحد إن باكستان سمحت لطائرات أميركية مسيرة باستخدام مجالها الجوي للوصول إلى الأراضي الأفغانية، بحسب ما نقلت رويترز.

طالبان: لم نعثر على جثة الظواهري والتحقيقات ما زالت مستمرة العرب والعالم القاعدة طالبان: لم نعثر على جثة الظواهري والتحقيقات ما زالت مستمرة

تدخل عبر باكستان

كما أضاف في مؤتمر صحفي من كابول، قائلاً: "وفقا لمعلوماتنا، فإن الطائرات المسيرة تدخل عبر باكستان إلى الأراضي الأفغانية، وتستخدم المجال الجوي الباكستاني." وأردف: "نطلب من باكستان عدم استخدام مجالها الجوي ضدنا".

من كابل (فرانس برس)
من كابل (فرانس برس)

وقد تؤدي تصريحات يعقوب إلى تفاقم التوتر بين الدولتين الجارتين في وقت تتوسط فيه الحركة في محادثات بين إسلام أباد وجماعة طالبان الباكستانية.

يشار إلى أن السلطات الباكستانية كانت نفت مطلع الشهر الجاري (أغسطس 2022)، ضلوعها أو معرفتها مسبقا بالغارة الأميركية التي استهدفت الظواهري في يوليو الماضي.

فيما أكدت طالبان قبل أسابيع أن التحقيقات لا تزال جارية في تلك القضية، لافتة إلى أنها لم تستطع أن تعثر على جثة زعيم القاعدة حتى الآن، ومؤكدة أنها لم تكن على علم بتواجده في كابل.

وشكل استهداف الظاهري أول ضربة تشنها الولايات المتحدة على هدف في كابل، منذ أن سحبت قواتها من البلاد في 31 أغسطس العام الماضي (2021)، بعد أيام على عودة طالبان إلى السلطة.

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