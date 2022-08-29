ألمانيا: سنزود أوكرانيا بأسلحة وأنظمة دفاعية متطورة جدا

بعد إعلانه الأسبوع الماضي مواصلة دعم كييف بدفعة من الأسلحة بقيمة 500 مليون يورو، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده مستعدة للعب دور خاص في بناء قدرات أوكرانيا الدفاعية والجوية، مشيراً إلى الحاجة لتخطيط أكبر لتزويدها بالأسلحة.

وأضاف شولتس في تصريحات أدلى بها من العاصمة التشيكية براغ اليوم الاثنين، أن برلين مستمرة بدعم كييف مهما طالت الحرب.

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أنظمة دفاع جوي ورادارات

كذلك قال إنها سترسل لأوكرانيا أسلحة متطورة جدا منها أنظمة دفاع جوي ورادارات.

وأضاف أنها ستزودها قريباً بمسيرات استطلاع ورادارات وأنظمة دفاع جوي متطورة.

وكان شولتس قد أعلن الثلاثاء الماضي، عزم بلاده تسليم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بقيمة تتجاوز 500 مليون يورو (498.55 مليون دولار).

صواريخ وذخيرة دقيقة

وقال أحد المشاركين في مؤتمر عبر الإنترنت حول أوكرانيا، عُقد في وقت سابق بتورونتو، إن ألمانيا تعتزم إرسال ثلاثة أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز آيريس-تي، و12 عربة مدرعة و20 قاذف صواريخ وذخيرة دقيقة التوجيه وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة.

كما أضاف أن الأسلحة ستُسلَّم في عام 2023، وربما يتم تسليم بعضها قبل ذلك، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين أن توافق لجنة الميزانية في البرلمان الألماني على هذه الإمدادات التي وصفها شولتس بأنها مساهمة في تحديث القوات المسلحة الأوكرانية.

يذكر أن ألمانيا دعمت أوكرانيا منذ اللحظة الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي، كما فرضت عقوبات اقتصادية وسياسية ضد روسيا بالتعاون مع دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى الضغط على موسكو لوقف عمليتها والانسحاب من أوكرانيا.