الدفاع الروسية: مقتل 200 عسكري أوكراني وإسقاط طائرتين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، مقتل أكثر من 200 عنصر من القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من أوكرانيا وإسقاط طائرتين حربيتين خلال اليوم الماضي.
يأتي ذلك مع دخول النزاع الروسي الأوكراني شهره السابع قبل أيام وسط تباطؤ للعمليات العسكرية.
حفاظاً على المدنيين
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الأربعاء الفائت، إن تباطؤ وتيرة الحملة العسكرية متعمد ومدفوع بضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
كما أضاف خلال اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان أن "كل الجهود تُبذل لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين، وهذا يبطئ بالطبع وتيرة الهجوم، لكننا نفعل ذلك عن عمد"، وفق رويترز.
جاءت تلك التصريحات فيما لم تحقق الجهود العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، تقدماً يذكر إلا في شرق البلاد، بعد تراجع قوات كييف في الأسابيع الأولى من النزاع.
سيطول أشهراً بعد
يذكر أن النزاع الروسي الأوكراني طوى يوم 24 أغسطس الحالي شهره السادس، ليبدأ في السابع، وسط تكهنات بأنه سيطول أشهراً بعد.
ومنذ تراجع القوات الروسية من محيط كييف في نهاية مارس، تتركز معظم المعارك في الشرق الأوكراني، حيث تباطأ تقدم الروس قبل أن يتعثر مؤخراً.
كما أن تقدم الروس في الجنوب، حيث تشن القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً، بدأ يتباطأ أيضاً.
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