بصورته متأهبا..غروسي "الوكالة الذرية بطريقها لزابوريجيا

على وقع تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف بتنفيذ ضربات خطيرة بالقرب من موقع محطة زابوريجيا النووية جنوبي أوكرانيا، كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي اليوم الاثنين أنه في طريقه إلى أكبر محطة في أوروبا.

وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر، "بعثة الوكالة الذرية باتت في طريقها إلى زابوريجيا".

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

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صورة مع فريق الوكالة

كما أضاف فوق صورة ظهر فيها إلى جانب فريق من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، "علينا حماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا" .

إلى ذلك، أوضح أن الفريق سيصل إلى الموقع في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي".

اتهامات متبادلة

وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اتهم موسكو أمس بالعمل جاهدة على تحويل الصرح النووي إلى قاعدة تهدد قارة أوروبا بأكملها، محذراً من كارثة شبيهة بما حصل في شيرنوبل عام 1986.

فيما نفت روسيا مراراً تلك الاتهامات، مؤكدة أن القوات الأوكرانية تتعمد قصف المحطة، بهدف تحمليها المسؤولية واستفزاز قواتها في الموقع.

يشار إلى أن محيط المجمع النووي شهد خلال الأيام الماضية، عدة ضربات وعمليات قصف. وقد أدت الضربات يوم الخميس الماضي، إلى اندلاع حرائق في أفران بمحطة قريبة تعمل بالفحم، ما تسبب بفصل المحطة عن شبكة الكهرباء لبعض الوقت.

وتخضع زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، منذ أوائل مارس/آذار، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

وكانت موسكو رفضت سابقاً دعوات أممية وأوكرانية على السواء إلى سحب كافة الأسلحة من الموقع المذكور، مؤكدة أن سلاحها للحراسة فقط وألا أسلحة ثقيلة في المحطة الضخمة.