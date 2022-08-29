حفيدة رئيس لبناني راحل وابنة نجله القتيل تعلن ترشحها للرئاسة 

أكدت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن، ترايسي شمعون، ترشحها اليوم الاثنين للانتخابات الرئاسية اللبنانية المقررة بعد شهرين، في خطوة نادرة لامرأة تتم التسويات في بلدها بين القوى السياسية لاختيار رئيس عبر التصويت في البرلمان المكون من 128 عضوا.

وقالت شمعون، وهي ابنة داني شمعون النجل الأصغر لرئيس الجمهورية الراحل كميل شمعون، في مؤتمر صحافي عقدته: "جئت لأكرس نفسي لخدمتكم، خدمة لبنان، لأعلن لشعبي وممثليه وهم نواب الأمة، عن ترشحي للانتخابات الرئاسية اللبنانية القادمة"، مضيفة أن ترشحها يقوم على "رؤية جديدة للجمهورية قادرة على أن تعطي حلولا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرزح تحت عبئها الوطن"، وفق تعبيرها.

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والمعروف عن ترايسي شمعون، المتم عمرها 52 سنة في أكتوبر المقبل، أنها تولت منصب سفيرة لبنان لدى الأردن لثلاث سنوات قبل استقالتها في أغسطس 2020 بعد انفجار مرفأ بيروت. كما المعروف عنها أنها حاصلة على الجنسية الأسترالية، لأن والدتها Patti Morgan الراحلة في 2001 بعمر 72 في لندن، أسترالية، كانت عارضة أزياء وممثلة قبل زواجها في 1958 من داني شمعون، القتيل في 1990 مع زوجته الثانية أنغريد عبد النور وطفليهما داخل منزلهم.

ويعد ترشحها للمنصب خطوة نادرة، سبقتها إليها المحامية نادين موسى، غير المعروفة في المجال السياسي، بترشحها في 2014 للانتخابات الرئاسية. كما أعلنت النائبة السابقة، نايلة معوض، نيتها في 2004 الترشح للمنصب قبل تطورات شهدتها البلاد في حينه وتم خلالها التمديد للرئيس إميل لحود.