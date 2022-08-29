.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كشفته الكاميرات.. موسكو تكشف متورطاً ثانياً بقتل دوغينا

  • الخط
داريا دوغين مع والدها
داريا دوغين مع والدها

كشفته الكاميرات.. موسكو تكشف متورطاً ثانياً بقتل دوغينا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف جهاز الأمن الروسي FSB أوكرانياً آخر قال إنه كان جزءاً من فريق اغتال داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف الشهير ألكسندر دوغين الملقب بـ"عقل بوتين".

وأوضح الجهاز أنه حدد ما وصفه بعضو آخر في "جماعة تخريبية وإرهابية" أوكرانية قال إنها دبرت ونفذت عملية القتل، وفق ما ذكرت رويترز.

أنباء عن مقتل مدبرة اغتيال الروسية داريا دوغينا في النمسا العرب والعالم أنباء عن مقتل مدبرة اغتيال الروسية داريا دوغينا في النمسا

كما قال في بيان إن المشتبه به الجديد، من مواليد 1978، ساعد في تجميع السيارة المفخخة في مرآب مستأجر في موسكو وحصل على وثائق مزورة ولوحات أرقام لمنفذة الاغتيال التي زرعت القنبلة في سيارة دوغينا.

وأضاف أن الرجل خرج من روسيا عبر إستونيا قبل يوم من العملية.

هرب قبل يوم من الاغتيال

وفي مقطع فيديو مدته 11 دقيقة نشره مكتب الأمن الفيدرالي، أظهرت لقطات تلفزيونية الرجل يدخل روسيا في 30 يوليو، فيما يدخل ويخرج من مجمع مرآب في موسكو، ويجمع لوحات أرقام مزيفة، ويخرج من روسيا في الساعات الأولى من شهر أغسطس في اليوم السابق لقتل دوغينا.

المتهمة بقتل ابنة عقل بوتين داريا
المتهمة بقتل ابنة عقل بوتين داريا

كذلك أظهرت لقطات كاميرات المراقبة المرأة الأوكرانية التي اتهمها جهاز الأمن الفيدرالي بزرع السيارة المفخخة وهي تسير في منطقة كانت فيها السيارات متوقفة في مهرجان حضرته دوغينا قبل وقت قصير من مقتلها.

وقالت وكالة الأمن الفيدرالية إن المرأة الأوكرانية كانت تراقب دوغينا وتأكدت من مغادرتها المهرجان، ثم تبعتها بالسيارة وفجرت السيارة المفخخة التي قتلتها.

مقتل المتورطة الأولى

يذكر أنه عثر يوم السبت على الأوكرانية ناتاليا فوفك المشتبه الأولى باغتيال دوغينا قتيلة، وفقاً لما ذكرت مجلة Exxpress النمساوية.

وكانت داريا التي قتلت بانفجار سيارتها في ضواحي موسكو السبت الماضي، والتي اشتهرت أيضًا بلقب بلاتونوفا، كانت من أشد المؤيدين لأفكار والدها، لاسيما للعملية العسكرية الروسية التي انطلقت على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

داريا دوغين
داريا دوغين

كما روجت، بصفتها رئيسة تحرير موقع يونايتد وورلد إنترناشيونال، بشكل واسع لرواية الكرملين حول النزاع مع كييف، وحذرت أوكرانيا من مصير قاتم إذا انضمت إلى حلف شمال الأطلسي، الذي تعتبره موسكو رأس حربة ضدها منذ فبراير الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد حجم الدمار في الولايات السودانية المتضررة من الفيضانات العربية ترصد حجم الدمار في الولايات السودانية المتضررة من الفيضانات
اكتشف المزيد